Keith Richards lanzó su primer álbum solista "Talk Is Cheap" una clase magistral de once canciones con lo mejor del rock 'n roll.





Los Stones estaban inactivos y, como dice Keith, fue uno de esos "tiempos para el olvido". Trabajó con el baterista Steve Jordan en la película de Todo comenzó en 1986 cuando Keith estaba intranquilo.estaban inactivos y, como dice Keith, fue uno de esosTrabajó con el baterista Steve Jordan en la película de Chuck Berry 'Hail Hail Rock 'N Roll' y estaba buscando otro desafío. Nunca antes había considerado hacer un álbum como solista y admite que inicialmente fue "arrastrado pateando y gritando" al estudio.





A lo largo de su legendaria carrera con The Rolling Stones siempre había sido un hombre de una sola banda. "Mi enfoque central siempre había sido esa única cosa", dice Keith. "Me sentí como con Los Stones, tenía el vehículo perfecto para lo que quería hacer. No podía imaginar que unir algo más sería igual de satisfactorio".





Afortunadamente él sumó a los incomparables X-Pensive Winos. Desde el principio se sintió como una banda, con el guitarrista Waddy Wachtel como una primera adición bastante obvia para Steve Jordan. "Waddy y yo somos como Ronnie y yo", dice Keith. "En cinco minutos es como si nos hubiéramos conocido toda la vida ".





Con Charley Drayton, que toca el bajo y la batería, tres se convirtieron en cuatro, luego en cinco con el cantante y tecladista Ivan Neville. Todos ellos eran multi-instrumentistas, músicos de todo el mundo que se establecieron en Le Studio, en las afueras de Quebec. Aislada de las distracciones de la gran ciudad, la música fluyó desde el principio. "Había un asunto en marcha y todo lo que tenía que hacer era aferrarme a él", dice Keith.

Una de las primeras pistas que grabaron fue el explosivo "Take It So Hard", un clásico apretado pero suelto que ilustra fácilmente porqué Keith es llamado el riff humano.





Más tarde, la grabación se trasladó a Montserrat, Bermuda y otros lugares y contó con las participaciones de invitados estelares como Sarah Dash, Bootsy Collins, Maceo Parker, Memphis Horns, Patti Sciafia y Mick Taylor.





Hay una refrescante irreverencia en "Talk Is Cheap" que impregna todas y cada una de las canciones. Suena tan bien hoy como hace treinta años - en palabras de Keith "tan actual como el día en que se hizo". Esta reedición también incluye 6 bonus tracks, cuatro de los cuales cuentan con la participación del pianista Johnnie Johnson, incluyendo "Big Town Playboy" de Eddie Taylor, "Blues Jam", "Slim" y el cinético cover de Jimmy Reed, "My Babe". Las cajas Super Deluxe Set y Deluxe Set incluyen especiales y exclusivos estuches, extensas notas de Anthony De Curtis que cuentan la historia de la producción, el lanzamiento y el impacto cultural del álbum, fotos inéditas y memorabilias.





"Este álbum sigue en pie" dice Keith Richards. "Lo he estado escuchando y no a través de las nieblas de la nostalgia, ya que no me afecta de esa manera. Esto es más que la suma de sus partes. Realmente lo admiro. Nos divertíamos y se puede oír".