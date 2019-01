Katherine Jenkins la estrella mezzosoprano llega a la Argentina

En 2017, la superestrella galesa mezzo-soprano Katherine Jenkins OBE se convirtió oficialmente en la artista número uno de música clásica de los últimos 25 años en el Ultimate Classic FM Chart. Este récord llegó solo un año después de celebrar 12 álbumes número uno en 12 años, desde que firmó con Universal Classics (Universal Music) con tan solo 23 años.





Nacida en Gales del Sur, Katherine aprendió a cantar como corista del coro de la Iglesia de St. David, Neath, y también integró varios coros de voces masculinas.





Lamentablemente, el padre de Katherine, Selwyn, falleció de cáncer, cuando ella tenía solo 15 años y desde entonces su memoria ha sido una fuerza motriz en su vida cada álbum y cada premio ha sido dedicado a él.





A los pocos meses de graduarse de la Real Academia de Música, Katherine firmó el contrato de grabación más grande en el Reino Unido en la Historia de la música clásica 'y lanzó su primer álbum 'Premiere', que fue nominado para Classic Brit (álbum del año), y luego ese mismo año lanzó "Second Nature" con el que obtuvo dicho premio.





Luego siguieron giras de conciertos totalmente agotadas y grabaciones con artistas como: Plácido Domingo, Andrea Bocelli, José Carreras, David Foster, Dame Kiri te Kanawa, Bryn Terfel, Rolando Villazon, Juan Diego Florez y Il Divo.





Ha actuado en todo el mundo y es favorita de la Familia Real, habiendo sido invitada a cantar 'God Save The Queen' en el Jubileo de Diamantes de Su Majestad, y más recientemente en Las Celebraciones del cumpleaños número 90 de la Su Majestad en el castillo de Windsor.





No tiene miedo de salir de su zona de confort, Jenkins ha aparecido como mentora en el programa Popstar to Operastar de la cadena ITV, también interpretó el papel de Abigail en el icónico Especial de Navidad "Doctor Who" de la BBC, y hasta bailó en el exitoso programa de televisión estadounidense "Dancing with the Stars" en 2012, obteniendo el segundo lugar.





Después de tomarse un tiempo para su familia, Katherine lanzó recientemente 'Guiding Light', su 13 ° álbum, su álbum más personal hasta el momento. Para Katherine, el nuevo álbum representa la culminación de un viaje profundamente emocional, que comenzó cuando su querido padre, Selwyn, murió, y que encontró un nuevo camino cuando ella se convirtió en madre.





Es un álbum que habla de vida, esperanza, aceptación y una espiritualidad universal, y para Katherine hay un sentido de mayor propósito para su actuación.





"Febrero en el Colón es Único"





Llega por segundo año consecutivo el desembarco de un espectáculo que ha causado un gran impacto cultural. El magno Festival "Únicos en el Colón" confirma su versión 2019 con la presencia de: Café Tacvba, Lila Downs, Juanes, Gustavo Santaolalla, Katherine Jenkins, Luciano Pereyra, Pedro Aznar y El Abrazo del Tango y el Flamenco, con: Miguel Poveda, Ariel Ardit, Antonio Carmona y Guillermo Fernández; y muchos artistas más de enorme trayectoria que se irán develando semana a semana, quienes presentarán su música en formato sinfónico con una orquesta impresionante en el majestuoso Teatro Colón. El mismo se llevará a cabo del 12 al 17 de febrero y las localidades están a la venta a través de www.tuentrada.com