Julieta Manfredi y un deseado encuentro con Franco Masini

"¡No lo puedo creer!", decía JULIETA MANFREDI al salir de un restó de Palermo Hollywood.





Es que tres días atrás escuchaba una canción y le decía a su familia que le gustaría grabar con FRANCO MASINI, porque sus voces quedarían muy bien juntas.





Y hoy, como llegó temprano a AM 1420 Radio Dime, donde la iba a entrevistar Jorgelina Traut, fue a tomar algo con su novio y su abuela a un local cercano a la emisora.





Se levantó para ir al toilette y cuando volvió lo vio: FRANCO estaba ahí.





Entonces le pidió al mozo que por favor le entregara una tarjeta con sus redes sociales. Pero él hizo de nexo entre los dos artistas y le dijo al actor de Esperanza Mía que JULIETA era cantante.





Entonces se dio un ameno diálogo entre ambos, y FRANCO le deseó mucha suerte con la música, prometiendo ir a verla en algún show.





"Me siento muy feliz", dijo JULIETA MANFREDI. "Como artista y porque admiro lo que hace. No puedo creer que hace tres días lo nombraba mientras escuchaba la canción de I Got You, de Riverdale Cast y ahora me lo encuentro!!!".





Hay quienes creen en las señales...

¿Habrá segunda parte?