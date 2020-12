Joss Stone lanzó su primera canción en tres años: "Walk With Me"

La cantante y compositora de soul británica Joss Stone, dio a conocer un nuevo y poderoso himno con tintes góspel "Walk With Me". La canción habla de un diferente tipo de amor, uno de amor por el prójimo, incluso a completos extraños y cualquiera que busque estar juntos en este momento de incertidumbre… Y llega justo a tiempo para calentar las almas y unir a la gente en estas fiestas después de un año tan difícil.

“Comenzó como una canción romántica pidiéndole a alguien que camine por la vida contigo, como una canción de boda si quieres”, dice Stone. “Cuando nos pusimos manos a la obra, habían pasado tantas cosas que no podía dejar de pensar. Con la pandemia y lo que sucedió con George Floyd que desafortunadamente provocó tanta violencia que me hizo pensar que el problema es principalmente la actitud de “nosotros” y “ellos”. Ese es el mayor asesino: la separación y el juicio. Todos deben unirse para sobrevivir a esta vida en paz. Sin unión nada está bien”.

Co-escrita y co-producida por Jonathan Shorten, quien ha trabajado con Stone desde el álbum de 2004 “Mind Body & Soul” (certificado disco de platino), “Walk With Me” abraza voces reconfortantes de armonía y consuelo.

Originalmente escrita como una canción de amor, Stone la reescribió a la luz de los eventos que sucedieron durante este último año.

"Así que reescribí la canción y espero que la gente la interprete de la forma en que se pretendía", dice Stone. “Cuando hablo de los “héroes”, me refiero a los valientes médicos y enfermeras que han dado tanto de sus vidas para ayudar a otros a tener una. Y cuando hablo de "nuestros hermanos y hermanas que no pueden respirar", es una referencia a George Floyd y los muchos otros que han sufrido injusticia y asfixia de cualquier forma, ya sea física o emocional. Cuando digo "toma una mano", me refiero a cualquier mano, ama a todos, estamos juntos en esta vida. La única forma en que las cosas mejorarán es si descartamos las divisiones y las líneas y nos amamos sin importar el color, el trabajo o la salud. La solución es no hacer esas líneas más gruesas. Caminemos juntos. A través de todo".

El video musical que acompaña a “Walk With Me” muestra la gloriosa actuación de Joss visualizada en los titulares de un periódico entre todas las abrumadoras noticias del mundo.