Javier Manzano grabará el videoclip de su nuevo tema con Bianca Iovenitti

Javier Manzano lleva más de 17 años con el canto y la música, donde recorrió con sus canciones y shows varios lugares de Cuyo y alrededores así como también importantes festivales y eventos de Argentina.

Tiene más 15 canciones de su autoría y 2 álbumes grabados profesionalmente, de forma independiente y algunas producciones locales, donde grabó con grandes músicos y cantantes reconocidos a nivel nacional.

Y ahora va por más. En los próximos días, Javier grabará el videoclip de su nuevo tema con Bianca Iovenitti.

"Ponete a bailar" se llama la canción que estrenará muy pronto y que promete ser uno de los hits del año que viene.

"El video va a estar genial y Bianca es la actriz. Estamos y contentos", señaló el músico. Por su parte, la bailarina, indicó: "El tema está muy bueno y Javi la rompe".

-Cómo nace tu pasión por la música...

Me gusta desde que tengo uso de razón. Mi abuelo materno tocaba el acordeón, la guitarra y la armónica, tenía una banda y tocaba en todas las reuniones familiares… creo que viene un poquito por ese lado. Siempre cuando canto me transporto a otro mundo que tiene una energía y alegría que no se puede explicar. Es una sensación única.

-¿Quiénes son tus referentes en el mundo de la música?

Y yo amo la música latina, mis canciones son latinas. Me gusta mucho Maná, Juan Gabriel, Chayanne, Ricky Martin...

-¿Con quién o quiénes soñás en poder compartir un escenario?

A nivel nacional me encanta la genialidad que tienen Abel Pintos, Luciano Pereyra, Tini Stoessel. Son unos fenómenos en nuestra música.

-Y cuál es tu gran sueño...

Y mi gran sueño lo estoy cumpliendo ya que puedo vivir de lo que amo y que en mi país la gente me conozca. Siempre me ha ido muy bien, Mendoza que es mi provincia es donde más trabajo. En La Rioja y en Salta también son las provincias donde sigo trabajando mucho e inclusive tengo hasta fans club. Y ahora voy por Buenos Aires, es la primera vez que estoy acá y pude hacer una presentación en San Justo y estuvo lleno total.

Video: Juan Pablo Godino

Maquillaje: Gabriela Velásquez para escuela de maquillaje Silvina Roccisano