Jamie Foxx se une a Solomun en su nuevo single y video “OCEAN”

El maestro de la electrónica, Solomun, se asoció al cantante, productor discográfico y actor de Hollywood Jamie Foxx en su nuevo single "Ocean".

Combinando bombos constantes y la altísima voz llena de soul de Jamie Foxx, "Ocean" es el tipo de corte de baile sofisticado que está hecho a medida para la pista. Este es el quinto single del tan esperado segundo álbum de Solomun “Nobody Is Not Loved”, que se lanzará el 28 de mayo, después de “Tuk Tuk” con ÄTNA, “Kreatur der Nacht” con Isolation Berlin, “The Center Will Not Hold” y “Home”. El LP de doce canciones incluirá más colaboraciones con Planningtorock, Zoot Woman, Anne Clark y más.

Con el lanzamiento del álbum debut “Baby” en 2009, Solomun se ha convertido desde entonces en una de las figuras más reconocidas en el mundo de la música electrónica, remezclando temas de artistas de la talla de Depeche Mode, Lana Del Rey y Leonard Cohen y actuando en festivales de renombre, incluidos Coachella, Tomorrowland y Time Warp.

Jamie Foxx, la talentosa superestrella de Hollywood que ha protagonizado películas como Ray, Collateral y Django Unchained, ha tenido una carrera musical igualmente prestigiosa, encabezando la lista de álbumes de Estados Unidos con el álbum “Unpredictable” (2005) y encabezando también la lista de singles con “Jamz” 'y “Gold Digger”, ambos temas en colaboración con Kanye West.