J Balvin, éxito en ventas

El colombiano J Balvin sigue cosechando triunfos y tras haber anunciado las ultimas localidades para su show el próximo 24 de noviembre en el Estadio Luna Park, anunció una gira que lo llevará a Espacio Quality en Cordoba el 21 de noviembre, y luego el 22 de noviembre, por Rosario en el Teatro Metropolitan.

J Balvin es furor a nivel global: la super estrella colombiana es uno de los artistas más escuchados a nivel mundial en Youtube y Spotify este año. Sumando al éxito de sus dos últimos sencillos "Mi Gente" y "Machika," continúa siendo uno de los artistas con más demanda en las plataformas digitales. Su colaboración en "I Like It" de Cardi B debutó #1 en iTunes en Estados Unidos y su reciente dueto con Nicky Jam "X (Equis)" ha sido el video más visto a nivel mundial en Youtube por cinco semanas consecutivas canción que les permitió hacer su presentación en vivo en unos de los programas más importantes de la TV norteamericana: The Tonight Show de Jimmy Fallon.

Siguiendo en la línea de los récords, el líder de la Música Urbana alcanzó con su disco "Energía" el #1 en 16 países, logrando el Disco de Platino en toda América Latina, Brasil, Europa y Estados Unidos, posicionándose así como el Artista Latino Global del 2016. Ganador en los Latin Grammy y elegido como "Artista del Año" en los Premios Lo Nuestro, ha conseguido también ingresar en el Libro Record Guinness tras permanecer 22 semanas en la lista "Hot Latin Songs" con su canción "Ginza".





Con más de 9 billones de Views en VEVO, y de la mano de sus últimos HITS "Ambiente", "X', "Ginza", "Bobo", "Safari", "Sigo Extrañándote, y "Mi Gente", el colombiano también participó en "Ahora Dice" ft. Chris Jeday, Ozuna, Arcangel, y grabó junto a Pitbull y Camila Cabello la canción "Hey Ma", parte de la banda de sonido de la película Rápido y Furioso.





"Redefing Mainstream" es la película que Youtube realizó sobre la vida del joven artista. Con más de 7 millones de views logrados en una semana este documental logra captar el fenómeno de J Balvin por el mundo.





Este año, J Balvin también debutó como diseñador en la semana de la moda en Medellin, presentando una cápsula para la marca GEF France llamada VIBRAS.

J Balvin causa furor alrededor del mundo y el 24 de noviembre EL ESTADIO LUNA PARK no será la excepción.