La inspiradora historia de vida del cantante Finol

En marzo de 2020 lanzó el tema “Caro Caro” y logró más de 323 mil reproducciones, instalándose como un artista emergente en Latinoamérica. En septiembre, con el videoclip de “Ella” volvió a marcar un récord, con más 327 mil reproducciones.

George Finol, artísticamente conocido como Finol, es un cantautor nacido en Maracaibo, Venezuela. Desde 2015 vive en Miami, Estados Unidos, donde ha desarrollado su carrera musical. Actualmente es artista exclusivo de Zacc Productions.

“Me considero un soñador compulsivo”, afirma George Finol, antes de hacer un recorrido por su trayectoria como artista, su pasado lejos de la música y su increíble historia de vida.

Desde chico supo que quería dedicarse a cantar. La música apareció en su camino cuando recibió el golpe más duro de su infancia.

“Perdí a mi papá cuando era pequeño. Yo tenía 8 años. Después de eso, me costaba expresarme. No podía hablar con facilidad y tenía problemas de atención. Increíblemente, la música me salvó la vida. No podía hablar, pero podía cantar. No podía retener muchas cosas en mi cabeza, pero podía tocar un instrumento y recordar las notas”, asegura.

Poco a poco fue perfeccionándose y acercándose más a su verdadera vocación. “Comencé a tocar la guitarra a los 10 años. Me compré un libro y solo fui aprendiendo. A los 15 me puse a estudiar piano. Fueron dos años de formación. Luego, pasé al bajo eléctrico. Sin embargo, mi instrumento favorito siempre fue la guitarra. A los 17 años entré a la universidad y estudié música como carrera, como profesión”, relata.

En 2015 viajó a Miami y dio el primer paso para abrirse camino como artista profesional. “Yo siempre venía a Miami de vacaciones. Un día estaba cenando con mi primo, que vive acá hace 25 años, y dije ‘¿y si me quedo?’. Y así de la nada lo decidí. Al otro día llamé a mi mamá y le dije ‘ma, te va a tocar mandarme una valija con toda mi ropa’. Ella casi me mata. A mí primo le dije que necesitaba un abogado porque yo quería hacer todo para quedarme”, rememora.

“Fue una de las decisiones más locas que tomé en mi vida. Tenía 20 años. Me acuerdo que empecé a trabajar como mozo en una parrilla argentina para poder cubrir mis gastos. No fue fácil. Tuve que hacerme desde cero. Creo que para cualquier migrante es difícil salir de tu zona de confort, conocer un nuevo idioma y estar lejos de la familia. Sin embargo, siento que mis sueños me empujaban más que mis miedos. Mi lema es ‘puedo hacerlo, puedo lograrlo’”, agrega.

En 2020, en medio de la pandemia, Finol se propuso lanzarse profesionalmente. Lo consiguió a fuerza de perseverancia, esfuerzo y mucho talento. Aunque la mayoría de los artistas se vieron afectados por la cuarentena, él buscó consolidarse gracias a las redes sociales.

En marzo presentó el video del tema “Caro Caro”, que logró más de 323 mil reproducciones en YouTube. En septiembre, con “Ella” superó las 327 mil reproducciones en YouTube.

“Hace poco más de un año que comencé mi carrera profesional en la música. Ese proceso fue largo. Sin embargo, durante todo ese tiempo nunca dejé de trabajar. Nunca dejé de escribir canciones, de presentarle canciones a mi productor, de mostrar mi talento en las redes sociales”, reflexiona.

En Miami, de la mano de Matias Zacconi, empezó a cumplir sus sueños. “Fue maravilloso como se dio todo. Un día estaba cantando en una iglesia y en el público estaba la persona que, hoy por hoy, es mi manager, Matías Zacconi. Terminé de cantar, se me acercó y me dijo ‘¿hacés algo con la música?’. Traté de disimular mi emoción. Le mentí un poquito. Le respondí que tenía un par de propuestas y que estaba viendo qué hacer (risas). A las pocas semanas firmamos un contrato y comenzamos a trabajar. Hoy estoy trabajando junto a Zacc Productions”, relata.

Finol trata de no encasillarse a la hora de definirse, pero se muestra como un artista inquieto, que está abocado permanentemente al proceso creativo. Su canciones hablan del amor, los sueños y la búsqueda de la felicidad. “Soy una persona que ama con locura, un apasionado, un servidor”, afirma.

A la hora de escribir sus temas, trata de dejarse llevar por la inspiración. “No tengo una estructura para seguir cuando compongo. Hay canciones que nacen de forma espontánea y otras que surgen cuando estoy en medio de un proceso creativo. En el caso de ‘Quiero’, que es una de mis canciones favoritas, me acuerdo que estaba en el estudio de grabación para hacer otro tema y, de pronto, agarro mi guitarra, comencé a improvisar y sentí que me estaban susurrando palabra por palabra al oído”, asegura.

Con “Cositas raras”, por ejemplo, también fue todo de casualidad. “Estábamos en una reunión con mi productor y con otro amigo compositor. Comenzamos a hablar de historias de amor y desamor. En la conversación, nos dimos cuenta que lo que estábamos diciendo lo teníamos que escribir. Y así nació la canción”, recuerda.

¿Qué queda por delante? Seguir apostando a la música y, si los protocolos lo permiten, viajar para hacer vibrar a más personas con sus acordes. “Este año ya estamos trabajando en nuevos temas, en más videos y espero pronto poder viajar a la Argentina. Me une algo muy especial a la Argentina porque cuando vine a Miami, mi primer trabajo fue con un argentino, que me ayudó mucho. Nos hicimos amigos y me enseñó todo sobre su país. Es una tierra hermosa y su gente es muy cálida”, resalta.