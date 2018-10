Il Divo vuelve a la Argentina

Vuelve a la Argentina el grupo crossover de música clásica más exitoso en la historia de la música internacional: Il Divo. Celebrando su 15 ° Aniversario, lanzó su séptimo álbum, Timeless, con un debut número 1 en las listas Classical Crossover de Billboard, un género musical del grupo pionero, además de encabezar las listas actuales Classical de Billboard.





En 2006, el libro Guinness de los récords mundiales incluyó a Il Divo como el grupo crossover clásico más exitoso comercialmente en la historia de la música internacional, una posición que Il Divo todavía disfruta actualmente desde que se unieron por primera vez en 2003. Desde ese momento, sus integrantes son los mismos: el español Carlos Marin, el suizo Urs Buhler, el francés Sebastien Izambard y el estadounidense David Miller.





La gira mundial de seis continentes de Il Divo, que comenzó en la primavera, llega a los EE. UU. Este otoño con actuaciones en Miami, Los Ángeles, Atlantic City, Dallas, Washington, DC, entre otros."Il Divo ha tenido cuatro recorridos mundiales con entradas agotadas y para cuando se complete la gira TIMELESS en 2019, se espera que más de 1 millón de fanáticos los vean actuar. La etapa del tour de otoño TIMELESS también incluirá actuaciones en Madrid, Budapast, Tokio, Shanghai, Sydney, Moscú y Pretoria. La gira es una increíble experiencia de admiradores del nuevo álbum y de su extenso catálogo de hits, incluyendo bailarines, acróbatas y efectos de video.

TIMELESS marca por primera vez la producción ejecutiva ha estado bajo los auspicios de los cuatro miembros de Il Divo que curaron las selecciones de la canción. Las canciones son una mezcla clásica de pop y estándares tradicionales en cuatro idiomas, entre ellos "Hola", "Love Me Tender", "What A Wonderful World", "Smile", "All Of Me" y "The We We Were". TIMELESS fue producido y mezclado por Alberto Quintero, quien ha trabajado con Il Divo en varias grabaciones anteriores y también se desempeñó como arreglista en la grabación que cuenta con una orquesta de 60 piezas. "Este álbum representa nuestro tributo a la naturaleza eterna de toda la música", agrega David Miller. Descubierta y mencionada por Simon Cowell hace 15 años, IL DIVO se ha convertido en el principal grupo vocal de tenores con más de 30 millones de álbumes vendidos, 160 álbumes de oro y platino en 33 países en su haber y fueron los primeros artistas de Classical Crossover en debutar logrando el puesto Nº 1 en el Top 200 de Billboard.