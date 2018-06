Il Divo celebra su 15vo aniversario con un nuevo disco

Descubiertos y lanzados al éxito por Simon Cowell hace 15 años, IL DIVO ha evolucionado de joven grupo lírico, a un super conjunto que ha vendido 30 millones de álbumes con 160 discos de platino en 33 países. Esto los acredita como el primer grupo de Classical Crossover con un disco #1 en el chart de Billboard.





Para celebrar su 15 aniversario, Il Divo (con miembros de España, Suiza, Francia y América) lanzará en agosto de este año su 7mo disco, TIMELESS, a través de Decca Gold.





El primer single es "Hola", una versión española de "Adele". El aniversario nro. 15 de TIMELESS comenzó en México y para fin de año el grupo habrá tocado en EE. UU., China, Rusia, Japón, Australia, Europa, América Latina y Sudáfrica.





TIMELESS marca la primera vez en que una producción ejecutiva del grupo corrió por cuenta de los mismos músicos, que hicieron la curaduría de las canciones. Una amalgama de Pop y clásicos en nada menos que 4 idiomas que incluyen: "Hola," "Love Me Tender," "What A Wonderful World,' "Smile," "All Of Me," y "The Way We Were."





Como explica Carlos Marin "Elegimos canciones que tienen esa cualidad ´eterna´, algunas de ellas son parte de películas históricas como ´Smile´ de Tiempos Modernos de Charlie Chaplin". "Es un álbum que representa nuestro tributo a la naturaleza eterna de la música", agrega David Miller.





La gira de seis continentes de TIMELESS será una increíble experiencia para apreciar IL DIVO y su genial catálogo y repertorio de canciones que cuentan con una producción imponente que incluye bailarines, acróbatas y proyecciones: https://ildivo.com/