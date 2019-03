Gipsy Kings by André Reyes, la banda que mezcla flamenco, pop y rumba catalana se presentará en el mítico Luna Park para presentar todos sus hits! Luego de 7 años, vuelve a la Argentina la agrupación francesa gitana más famosa en todo el mundo:la banda que mezcla flamenco, pop y rumba catalana se presentará en el míticopara presentar todos sus hits!





1 DE ABRIL- ESTADIO LUNA PARK ENTRADAS A LA VENTA DESDE EL JUEVES 28 DE FEBRERO A LAS 20HS POR SISTEMA WWW.TICKETPORTAL.COM.AR O EN EFECTIVO EN BOLETERÍA





Han pasado veinticinco años desde que Gipsy Kings capturó la imaginación del mundo con su álbum de debut homónimo, un disco que se convirtió en un fenómeno genuino, con certificación de oro y platino en todo el mundo, y presentó a millones de oyentes una mezcla única e irresistible de estilos flamencos tradicionales con pop occidental y ritmos latinos. Desde entonces, la banda ha viajado sin parar hasta los rincones más alejados del planeta, y ha vendido casi treinta millones de álbumes, al mismo tiempo que conserva la formación original de músicos virtuosos.





En 2014, los Gipsy Kings lanzaron SAVOR FLAMENCO, su noveno álbum de estudio. El proyecto marca la primera vez en su carrera histórica que los Kings se han producido a sí mismos y han escrito todo el material.





"La música siempre ha sido una pasión", dice el guitarrista Tonino Baliardo. "Incluso después de todo este tiempo, después de todos estos años de gira y trabajo. Nos ha dado tanto. Hemos madurado, nos hemos desarrollado en la música y ha sido muy bueno para nosotros".





Veinticinco años es una eternidad en la música pop, pero la historia de los Gipsy Kings se remonta mucho más lejos. La suya es una música que se extiende a lo largo de generaciones, a los sonidos de sus antepasados, y refleja la historia ecléctica y peripatética de los gitanos, los romaníes españoles que huyeron de la región de Cataluña durante la Guerra Civil Española.





A lo largo de los años, la música de los Kings incorporó elementos de los estilos latino y cubano, música árabe, reggae y guitarra de jazz que recuerda al maestro gitano francés Django Reinhardt. Sin embargo, como se escuchó en Savor Flamenco, nunca han perdido su intensa conexión con el flamenco tradicional de su herencia, destacando la fluida guitarra de Tonino Baliardo y la poderosa voz de Nicolas Reyes. Esta amplia mezcla cultural ha permitido a los Gipsy Kings ser abrazados dondequiera que se presenten, desde China a Brasil, desde Nueva Orleans a Rusia, de Australia a África.





La música de la banda también ha permanecido visible a lo largo de los años en toda la cultura popular. Recientemente realizaron su versión de "Volare", que fue un éxito internacional en 1989, en un episodio de Dancing with the Stars. Su interpretación de "Hotel California" se incluyó en la película The Big Lebowski y en la serie de HBO Entourage. La película Toy Story 3 se presentó una versión de Gipsy Kings del popular tema de Randy Newman escrito en la película, "Tienes un amigo en mí".