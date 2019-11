“Nosotros nos fumábamos un porro y era pintoresco; ahora se drogan, se maman y lo que hacen es querer ir a matar”

Roque Narvaja, cantautor de recordados éxitos como ‘Menta y limón’ y ‘Yo quería ser mayor’, habló ‘Instrucciones para Madurar’, su último trabajo, y trazó un paralelismo entre el consumo de drogas y alcohol en la época en la que él era joven con la actual.

“No todos los chicos que toman alcohol y drogas van a ser adictos. Podrían tener solución si quieren ellos, pero el tema de la incapacidad para encontrar agrado, felicidad y diversión es preocupante. A mí no me pasaba. Nosotros tomábamos una medida de whisky, a lo sumo dos por noche, y había que estar bien porque había que ser un caballero y llevar a la chica a casa. En definitiva: sí hicimos muchas cosas mal, pero esta la hicimos bien”, aseguró en una nota con "Cosas de mina" (Radio La Salada).

“Me parece un síntoma de algo más profundo que sea la frustración… pero decir esto es también tramposo. Lo que yo veo son poderosísimas organizaciones criminales que no solamente cultivan, sino que fabrican y venden droga, por lo que necesitan mercado. Hay una canción mía en donde digo que los chicos son rehenes de las drogas y el alcohol, una situación que nos excede. Los países más industrializados del mundo no lo han podido solucionar”, indicó.

“Portarnos mal para nosotros era fumar tabaco y por ahí un porro, que era muy pintoresco porque venía de los hippies de afuera. Lo que sí digo es que evidentemente la manera de portarse mal ahora es bastante más peligrosa porque es alcohol, drogas o armas. Nosotros nos fumábamos un porro y queríamos hacer un disco como el de los Beatles; los chicos ahora se fuman, se drogan, se maman y lo que hacen es querer ir a matar a otro. Te agarran a piñas o te revientan. Prefiero la cultura hippie porque era paz”, polemizó.

Consultado sobre la legalización de los estupefacientes, respondió: “Yo no sé de esas cosas, pero si se legalizan las drogas se va a desarmar a los carteles y a la venta. Mucha gente piensa que diciendo que no, los pibes no se van a drogar y eso es una estupidez. Lo que hay que hacer es quitarle poder a la gente que hace fortuna con la muerte. Nos falta muchísima información porque hay que decir lo bueno y lo malo sobre el uso de drogas. Los chicos están reclamando algo que no les hemos sabido explicar”.