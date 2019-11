Franco Masini, entre la música y la actuación

El actor y cantante argentino Franco Masini presentó su última producción musical titulada Algo de Mí, y luego de un súper éxito de su primera canción no dudo en aceptar una gran propuesta para ser parte de la tercera temporada de "RIVIERA" con una mega producción internacional en inglés junto a grandes actores como, Julia Stiles (10 things i hate about you, Bourne el Ultimatum, Dexter) y Rupert Graves (Sherlock, V de vendetta), también dentro del elenco esta Poppy Delevigne (hermana de la también actriz Cara Delevigne) y Jack Fox.

La serie es producida por “Sky Atlantic” uno de los canales más fuertes de Londres en coproducción con “Arquichery Pictures “(quienes también hicieron: La dama de honor, Tolkien, entre otras) y “Peninsula”. Productor ejecutivo Kris Thykier (quien también produjo La dama de oro) y dirigida por Paul Walker y Sarah Harding (Vikings). La serie va por la tercera temporada y son 8 capítulos que fueron filmados en Venecia, la Riviera Francesa (Niza, Cannes, y Saint Tropez) y finaliza el rodaje en argentina a principio de 2020.

Cameron Roach, Director de Drama & Sky Studios, dijo: “Riviera realmente ha capturado la imaginación de nuestros suscriptores y estamos encantados de regresar al mundo audaz e impredecible ocupado por Julia Stiles como Georgina, junto a su nueva coprotagonista Rupert Graves Riviera posee un espacio único en el panorama televisivo y estamos muy orgullosos de él como un programa que ofrece la promesa de peligro y suspenso, mientras que realmente entretiene y emociona al espectador".

Kris Thykier, productor ejecutivo de Archery Pictures agregó: “Estamos comprometidos a producir el programa más glamoroso y emocionante de la televisión y nuestra tercera temporada parece ser la más explosiva hasta la fecha. Rodando en lugares exclusivos de Venecia, St Tropez y Buenos Aires, esta serie se sumergirá en un mundo completamente nuevo de corrupción, engaño y asesinato entre el 1% que trota por el mundo”.

Franco Masini no para con los increíbles materiales que tiene para todos sus fans y próximamente, se viene más música con estreno de su segundo single el 29 de Noviembre.