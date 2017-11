Festival Sónar anunció su line-up completo: mirá la grilla

El Sónar regresará por tercera vez consecutiva a la Argentina. El festival internacional de música avanzada y el congreso de creatividad y tecnología se llevará a cabo el 26 de noviembre en el microestadio bicentenario de Tecnópolis. Este año el festival contará con 3 escenarios y un espacio dedicado al Sonar +D. Además contará con la presencia de varios artistas de renombre tanto nacional como internacional, como Sigur Rós, Trentemoller y Daniel Melero.





Creado en 1994, Sónar es un acontecimiento cultural único en su formato. El festival combina lo lúdico con lo artístico y la vanguardia y la experimentación con las nuevas corrientes musicales de la electrónica, reuniendo a los artistas más consolidados y al talento emergente en todos los terrenos de la producción musical y audiovisual.





Además de la primera visita de La banda danesa Sigur Rós, Trentemoller y Daniel Melero, el festival contará con la participación de Pantha Du Prince, Gilles Peterson, Tokimonsta, Nosaj Thing, C. Tangana, Alejandro Paz, Diegors, Emisor, Vilna, Ibiza Pareo, Carisma, Sidirum, La Femme D'Argent, White Sample, Oval, King Coya and the Queen Cholas, Awwz, Catnapp, Greener (Franco Cinelli + Andres Zacco), Ducasse + Borini y muchos más.





En paralelo a los shows se llevará a cabo Sónar+D, punto de encuentro entre la creatividad, la tecnología y la transformación digital. El Sónar+D es un congreso internacional que aglutina un conjunto de actividades con un eje común: la relación entre creatividad y tecnología y la transformación digital de las industrias culturales que conlleva.