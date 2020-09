Fede Bal, la figura elegida por Camila Manes para el lanzamiento del video clip "De a poquito"

Camila Manes tiene 21 años, es oriunda de la ciudad de Quilmes y desde hace un tiempo se muestra en el ambiente artístico como una prominente cantante del escenario local, que augura un gran futuro en la música internacional.

Tuvo un gran paso por Cuba, donde realizó una gira por La Habana durante el 2019, y este año pese a la cuarentena por coronavirus -con el lanzamiento de su primer disco- promete ir por más.

Su deseo de instalarse como una de las figuras jóvenes de la canción, ya lo está logrando. Y así lo hará cuando el próximo jueves 17 de septiembre lance el primer video clip con la participación estelar de Federico Bal en el tema "De a poquito".

"La cuarentena no nos detuvo para seguir componiendo, vocalizando y terminando el prime disco. Ahora vamos a estrenar el video 'De a poquito' que hicimos con la participación de Fede Bal. La idea de convocarlo a él nos pareció muy buena porque es alguien muy talentoso. Tiene mucho carisma, es muy buena onda y respetuoso", comenzó diciendo Camila Manes sobre esta gran producción en tiempos de pandemia.

Y luego destacó: "Fede me ayudó muchísimo y no me arrepiento de la elección de coprotagonista que hicimos porque fue mi primera vez actuando frente a cámara y él estuvo ahí en todo momento apoyándome. Es una gran persona y muy profesional, aportó mucho en ideas y todo eso. A través de videollamadas fuimos preparando todo esto e hicimos una linda relación. Nos conocimos virtualmente y cuando nos vimos cara a cara pegamos buena onda de inmediato".

Con respecto a la historia de la canción, indicó: "Es una historia basada en una relación entre dos amigos y uno se le declara al otro, y surge esa incertidumbre de aceptar o no... Por eso ir de a poquito... Cuando primero hay una relación de amistad entre dos personas, por ahí no la querés arruinar para dar otro paso. Pero de a poquito se van conociendo y finalmente terminan como novios".

"Es un tema que compusimos antes de la cuarentena, fue el primero, y la idea era que sean 7 temas al principio pero después con esto de la cuarentena terminamos haciendo 13 temas", señaló en cuanto a la producción de su primer disco.

"El video se estrena el 17 de septiembre y estamos muy ansiosos. Yo estoy muy contenta por la calidad del video, se hizo algo muy profesional y espero que les guste a todos. Estamos muy felices con el resultado final", dijo Camila, contenta por el trabajo realizado ya que se prepara desde chica para pisar fuerte en la música.

Por último, sobre cómo vive este momento particular en cuanto a su profesión, manifestó: "Extraño mucho hacer shows, estar en un escenario. La presentación de este tema lo íbamos hacer con la banda en marzo en la localidad de Dolores, pero se canceló horas antes porque decretaron la cuarentena. Así que en todo este tiempo seguimos trabajando con todo para sacarlo ahora de esta manera muy especial".

¡Mirá el adelanto de "De a poquito"!