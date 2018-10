Fabricio Rodríguez, invitado especial de Abel Pintos

El talentoso cantautor y armonicista cordobés, que fue invitado en los shows de Abel Pintos en Obras el fin de semana pasado, de despide el año el viernes 16 de noviembre en La Trastienda Samsung a las 21 hs.

Fabricio Rodríguez es un cantautor y virtuoso armonicista nacido en la ciudad de Villa María. Radicado desde hace 10 años en Capital Federal ha desarrollado su carrera colaborando con reconocidos artistas de la música argentina. No solo se lo reconoce por ser un intérprete de la armónica sino también por ser un compositor y cantante. Entre algunas de sus canciones podemos mencionar "Si lo tuviera todo", chamamé que compuso en 2006 que fue grabado junto a León Gieco. Esta canción fue incluida por el santafesino en su discografía "Por partida triple". Otra de sus composiciones es "Solo", la canción que une por primera vez en una grabación a Alejandro Lerner y Abel Pintos. Su interés por diferentes géneros musicales lo han llevado a interpretar variados estilos como rock, country, música celta, blues, tango y folclore. Como invitado de Abel Pintos participó en el disco "Revolución" grabando armónica y coros en "No me olvides" y coros en "Flores en río", "Aventura" y "Aleluya". Años más tarde Abel Pintos invita a Fabricio a cantar "Cuando llegue el alba" celebrando los 20 años de carrera de Abel en el teatro Opera. Con 7 discos en su haber y numerosas presentaciones por el exterior y los escenarios más importantes de nuestro país, Fabricio se ha convertido en una de las nuevas propuestas del folclore y la música popular argentina, obteniendo menciones muy importantes como la "Revelación 2012" en el Festival de Doma y Folclore de Jesus María y "Consagración" en el 2013 en el mismo festival.

Su ultimo material discográfico "Un dia a la vez" editado en 2016, cuenta con un amplio repertorio que recorre temas clásicos del cancionero popular como así también canciones de su autoría, y una original versión de "Solo le pido a Dios" que es una mezcla de música country con música celta. También este disco cuenta con la participación de Raly Barrionuevo, Germán "Condor" Sbarati y Daniel Suarez (La Bersuit)





En el verano del 2017 realizó 38 shows en los festivales mas importantes de folclore y musica popular argentina. En mayo realizo una gira por USA y siguio presentandose a su vuelta por en 15 presentaciones en el interior del pais.





El 16 de noviembre despide el año en La Trastienda Samsung haciendo un recorrido por sus canciones de su ultimo álbum "Un dia a la vez" y temas de sus discos anteriores.