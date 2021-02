Divididos volvió a tocar con público y Ricardo Mollo concientizó a los presentes: "Estuve 8 meses en mi casa quieto"

El 29 y 30 de enero, Divididos regresó a los shows en vivo y con público presencial con dos recitales en el Anfiteatro de Rosario.

Por supuesto que la modalidad fue de conciertos con protocolo, con capacidad reducida y burbujas de acuerdo a la venta de entradas.

Pero la potencia de la banda que encabezan Ricardo Mollo y Diego Arnedo generó momentos de emoción y movimientos que estuvieron de más.

En uno de los conciertos, Ricardo se dirigió al público para generar conciencia y agradeció la predisposición.

"Vuelvan a sus espacios, yo estuve 8 meses en mi casa quieto para poder hacer esto. Les pido por favor que ustedes estén 10 minutos quietos en sus espacios para poder hacer esto", pidió el cantante tras el final del tema Rasputín/Hey Jude.

Y agregó: "¡Estás sentado donde no tenés que estar! ¡Sentate acá, dejarte de joder! ¡Gracias, sos muy amable! Espero que entiendan. Me banqué 8 meses. 10 minutos más. Me encantaría bajar y abrazarlos a todos como hice todas las veces que vine acá. En todos lados. Hoy nos tenemos que cuidar. Cuando pase todo esto vendrán los abrazos".

La banda se presentará el 4 de febrero en Córdoba y luego en el teatro Ópera el 13 y 14 del mismo mes.

