Diego Torres la rompió en el Luna Park

Con una puesta en escena impactante y una afilada banda de 9 músicos sobre escenario, Diego Torres se presentó anoche a puro ritmo en el primero de dos Estadios Luna Park totalmente agotados. Tras dos años de ausencia en los escenarios porteños, y con "Un Poquito" liderando todos los rankings musicales, Diego Torres disfruta de un momento increíble en su carrera y anunció una nueva función el 18 de mayo 2019, cuyas entradas saldrán a la venta pronto.





La impactante puesta en escena le dio marco a un espectáculo de nivel internacional y así fue que Diego desplegó sobre el escenario todo su talento y simpatía, con una lista de temas renovada y aún así repleta de éxitos. Durante casi dos horas y media de show, un estadio completamente repleto disfrutó de un concierto inolvidable.





Durante la velada no faltaron clásicos reconocidos por todos como "Tratar de Estar Mejor", "Guapa", "No Alcanzan Las Flores", "Sueños", "Color Esperanza", "Andando", "Que No Me Pierda" y su más reciente single "Un Poquito", entre otros tantos éxitos en la carrera de Diego Torres.





Además el show contó con grandes invitados, entre ellos el Artista francés mega consagrado en el mundo, Florent Pagny. También lo acompañaron Gerónimo Rauch, Emanero, Ángeles Cadenas Madariaga, Manuel Wirtz y Nahuel Pennisi. Además, Natalie Perez acompañó a Diego en el cierre del show con "Un Poquito", su último single y en el cual también participa Carlos Vives, y que lleva más de 50 millones de reproducciones en YouTube.





NUEVA FUNCIÓN PRÓXIMAMENTE A LA VENTA

18 DE MAYO | ESTADIO LUNA PARK