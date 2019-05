Diego Torres colgó nuevamente el cartel de "localidades agotadas"

Diego Torres está viviendo un presente inmejorable y, tras agotar dos funciones, se da el lujo de colgar nuevamente el cartel de agotado en su tercer Estadio Luna Park





Pero no sólo eso, sino que adelantó también que próximamente tendremos novedades sobre su Gira Nacional y un gran cierre para Buenos Aires.





1 DE NOVIEMBRE | ESTADIO LUNA PARK AGOTADO!





2 DE NOVIEMBRE | ESTADIO LUNA PARK AGOTADO!





18 DE MAYO | ESTADIO LUNA PARK AGOTADO!





Las entradas para sus shows en el Luna Park se agotaron días antes y tres estadios no fueron suficientes: muy pronto, Diego Torres anunciará el gran cierre del año en Buenos Aires, una última oportunidad para poder verlo en vivo. Pero antes llegará el turno de Rosario, Córdoba, Tucumán, Salta, Mendoza y San Juan.





Dijo Diego: "Estoy feliz por tanto, tanto cariño. Para mí, estos shows agotados son un regalo de ustedes hacia mí y los disfruto de principio a fin, cada show, como si fuera el último. Pero lo que más contento me pone es volver a Rosario, a Córdoba, Tucumán, Salta, Mendoza, San Juan... Ciudades donde no tocaba hace mucho tiempo. Me emociona y me llena de ansiedad, quisiera estar ahí ahora".





La puesta en escena de sus shows siempre es impactante y lo acompaña una talentosa banda de 9 músicos en el escenario. Con todo su talento y simpatía, Diego Torres lleva adelante un espectáculo de nivel internacional, con una insuperable lista de temas, repleta de hits y de sorpresas.