Denisse Romano ganó el concurso a la mejor banda de rock argentina del ciclo Rock N´ Fans

La cantante y compositora Denisse Romano fue elegida como ganadora del concurso organizado por el ciclo Rock N´ Fans que sale por la pantalla de América Tv.

El concurso convocó a bandas argentinas que pudieran presentar un video grabado en vivo y de un tema propio. Entre la selección hubo unas 200 inscriptos y preseleccionados.

El fin de semana, Denisse Romano y la banda Mix Imperativo definieron en vivo quién es la mejor banda de rock del país.

La preselección estuvo a cargo de Nito Mestre, Leo García, Lourdes de Bandana y el Mono de Kampanga.

"Toqué Volar Despierto, que es la tercera canción que presento de mi disco que aún no salió. Me viene trayendo mucha suerte porque la toqué en el Gran Rex, en el Ópera con Ciro y los Persas y ahora me hizo ganar el concurso a la mejor banda del país", le dijo Denisse a Primiciasya.com.

Y agregó: "A mí me interesaba mucho este concurso porque le daban mucha importancia a la composición".

Sobre Denisse Romano

Denisse Romano es una cantautora multi-instrumentista, autodidacta desde los 8 años, reconocida por comenzar su carrera en las calles y Subtes de Buenos Aires.

Habiendo lanzado sólo los 3 primeros temas de su futuro primer disco, Denisse fue elegida GANADORA como la mejor Banda de Rock Argentina, presentando ¨VOLAR DESPIERTO¨ mejor canción letra y música seleccionada por prestigiosos músicos como: NITO MESTRE, LEO GARCIA, MARTIN FABIO (KAPANGA), LOURDES (BANDANA) y más.

Siendo una artista independiente, fue convocada por MANUEL CARRASCO para tocar en el TEATRO GRAN REX el pasado año 2020 y por CIRO Y LOS PERSAS en el TEATRO OPERA el pasado 7 de mayo del 2021.

En sus dos presentaciones fue ovacionada por el público de tal modo, que fue noticia al día siguiente en los portales a nivel internacional.

Por su notoria ejecución instrumental, Denisse es Endorser de YAMAHA LATINOAMERICA desde el año 2017.

Con más de 100.000 reproducciones de su tema ¨Donde Estan las Noches¨ en las plataformas digitales, lanzara próximamente ¨Este Dolor¨, siendo el 4to tema de su primer disco como autora música y letra.