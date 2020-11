Cristian Larrosa, el músico y empresario argentino que conquistó los Latin Grammy 2020

Cristian Larrosa (Buenos Aires, 8 de Marzo de 1981) es un cantante, compositor, productor discográfico y empresario argentino radicado actualmente en Madrid, España. Si bien posee 4 discos publicados en su haber, entre los que se incluye un disco en vivo que repasa una gira que lo llevó por Noruega, Inglaterra además de España y Argentina, su carrera como emprendedor dentro de la industria musical hizo que dividiera su tiempo entre el músico y el empresario musical desde que comenzó en 2012 a ocupar algunos cargos directivos en compañías del sector tanto en Londres y Madrid, viajando por innumerables países para asistir a diferentes congresos y eventos de la industria cómo los premios Grammy o Billboard hasta fundar en 2015 su primer empresa en Europa, la cual luego de transformarse en 2016 se vendería a inversores estadounidenses en 2019.

Dentro de Larrosa Music Group existe una división discográfica llamada Rose Records. “Inició un poco antes del proyecto con algunos artistas con los que ya trabajaba” cuenta Cristian.

Uno de ellos se convirtió en el tercer español ganados en los últimos Latin Grammy 2020 junto a Alejandro Sanz y Rosalía, en la categoría “Mejor Álbum Instrumental” el multi instrumentista Daniel Minimalia se hizo con el Grammy por el álbum “Terra” publicado y editado por la discográfica de Cristian: “Era la segunda nominación que tuvimos con Dani, la primera no ganamos pero ahora trabajamos un disco diferente, con productores amigos, armamos un lindo equipo y se dio. Si bien fue una gala distinta, todos en casa de forma virtual y sin vernos con los amigos y colegas allá cómo todos los años; lo vivimos un casa en Madrid con parte del equipo, hicimos un asado y lo gritamos cómo un gol. Y además felices también porque es el primer “gallego de verdad” -Daniel es de Galicia- en ganar este premio en la historia. Él es un profeta en su tierra.”

- ¿Qué servicios/productos tienen a disposición? ¿A qué público apuntan?

Larrosa Music Group la fundamos como una consultora especializada en la industria de la música desde la experiencia de más de 17 años que tenemos en ella, desde dentro yo como artista y alrededor de muchas otras carreras de artistas de renombre. Pero hoy nos orientamos sobre todo a la consultoría financiera dentro de la música porque allí es donde más se necesita conocimiento, además que desde la pandemia existe una tendencia en crecimiento a nivel mundial en cuanto a operaciones financieras respecto a la compra de música y catálogos. Quisimos expandir eso a todo el mercado hispanohablante, ayudar a músicos , editoriales musicales y discográficas independientes a poder financiarse en un mundo donde el sistema financiero conocido no entiende el valor de la música, o la cultura en general. Es difícil que un banco le preste dinero a un artista independiente que ya tiene una carrera. Nosotros lo hacemos.

- ¿Cómo se han reinventado con la pandemia?

Luego que vendimos la discográfica que teníamos en España en 2019 nos tomamos unos meses para replantear lo nuevo mientras hicimos inversiones en algunas empresas , una de ellas en Colombia. Así que me instalé allí y entre otras ciudades a las que tuve que viajar , fuimos armando lo nuevo y nos agarró la pandemia justo volviendo de Buenos Aires a Bogotá. Y desde allí en el confinamiento decidí que era momento de salir a la luz con el nuevo proyecto Larrosa Music Group con un programa de financiación para ayudar al sector musical, porque veíamos que iba a estar complicado. Gracias a la difusión que logró el programa en medios cómo la revista Bilboard, repartimos mas de 25.000 USD en financiación y ayudas a aquellos que no podían acceder a ella…incluso a muchos músicos reconocidos. Eso nos dio visibilidad y fuimos armando mas proyectos en el camino, siempre con el objetivo de poder financiar a la industria de Hispanoamérica. Podemos decir que no nos re inventamos, sino que nos inventamos durante la pandemia!

- ¿Cuáles son las tendencias en el rubro actualmente?

Hay muchísima actividad dado a que los inversores están viendo a la música cómo un bien de valor. Hay muchos grupos empresariales grandes que están apostando a la compra de catálogos musicales pero es un fenómeno que se da en Estados Unidos, Canadá o Reino Unido. Europa y Latinoamérica necesitan conocer estos modelos. Cuando empecé con mi primer productora en Buenos Aires lo hacía con el fin de poder financiarme mi primer álbum. Me costó muchísimo, mi familia cómo pudo me ayudó, pero después pude financiarme mi propia gira y otros emprendimientos a futuro. Es algo que cualquier músico con ganas y con curiosidad puede hacer. Lo que nosotros queremos es dar ese empujón a muchos que están teniendo carreras artísticas que les está costando escalar por cómo funciona el sistema con el arte, y ahí entramos nosotros, siguiendo justamente la tendencia mundial. La música hoy, invirtiendo inteligentemente, es más rentable que el petróleo o que el oro.

- ¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Son muchas. Una vez me pasó que en unos premios Billboard en Miami había un guitarrista español reunido con un productor musical muy influyente y no podía abrir un paquete de auriculares nuevos. Se me ocurrió prestarle los míos porque se le estaba yendo el tiempo -era una speed meeting de esa que hay en esos eventos- Hoy con ese artista logramos dos nominaciones al Latin Grammy , una para este año que ojalá para cuando salga esto ya lo hayamos ganado. Eso es una satisfacción enorme, porque el único interés ahí es la creer en la música y su gente. Cuando lo ví ahí complicado, creí en él y no me equivoqué. Desde esas cosas hasta estar compartiendo con artistas que influyeron en mi carrera artística también, cómo Alejandro Sanz, Diego Torres, Ricky Martin o Ruben Blades en esas fiestas de los Grammy. O conocer a Stevie Wonder en un congreso musical. Pero quizás la mayor, es poder inspirar a otros a darle para adelante.

- ¿Qué han aprendido en este tiempo de profesión?

Que las oportunidades están ahí y hay que ir a buscarlas. A veces parece que faltan recursos, pero todo es una estrategia que parte de la curiosidad. Internet nos abrió las puertas a muchos que soñábamos poder grabar un disco y cantar para la gente con muchísimo menos esfuerzo de lo que costaba en épocas anteriores. Y cuando hablo de esfuerzo hablo que ya no hace falta estar parado por semanas con un demo delante de una discográfica cómo hizo Madonna. Hoy hay que ser estratégico, hay que formar un equipo con gente que uno puede contratar en cualquier lugar del mundo, para que nos ayude en todo lo que nosotros no sabemos. Y si no tenemos el presupuesto que hace falta, lo podemos conseguir con crowfunding o muchos otros modelos que existen hoy para financiarse. Particularmente aprendí que reconocer las limitaciones, ser curioso cada vez más, y ser estratégico a la hora de querer exponer una buena idea, o un buen proyecto, es fundamental .

- ¿Cómo te proyectas?¿Qué es lo que viene a futuro?

Desde Larrosa Music Group queremos seguir ayudando a compañías musicales y artistas a poder exponerse más. Es por eso que ahora junto a unos expertos de música y finanzas fundamos un fondo de inversión especializado en música que se llama Auris Capital, para poder ir mas allá. Desde lo personal y gracias a que todo esto se va consolidando poco a poco, estoy preparando mi nueva producción discográfica cómo artista después de varios años, en donde trabajo con admirados productores músicos e ingenieros con miras a llevar esas canciones que escribí con amigos y colegas, a mostrar esa faceta de cantante que a veces cuesta complementar con los emprendimientos. Se llamará M.A.P.A - Los Mejores Amantes, los Peores Amigos - y verá la luz con un primer single en Abril de 2021.

Luego de aquella operación funda Larrosa Music Group; compañía que funciona como consultora musical especializada en la financiación del sector y que además cuenta con una división discográfica y editorial llamada Rose Records.

Se decidió que el lanzamiento de la compañía fuera a finales de Marzo de 2020, pese a que el mundo comenzaba a verse afectado por el Covid 19, con el fin de apoyar al sector musical el cual se preveía que estaría afectado por la situación. A partir de esto se lanzó un programa de financiación especial para afectados, del cual se haría eco en medios especializados cómo la revista Billboard de Estados Unidos.

Desde sus inicios Larrosa Music Group realiza inversiones en compañías de España (Laboratorio Octogon, desarrolladores de un sistema inversivo para la producción y realización de festivales y shows en 8.4) Estados Unidos (Songvest Records, compañía discográfica donde los fans son co-propietarios), Colombia (Corporación Marmaz, compañía de Management que lleva a artistas de renombre en dicho país), y desarrolla proyectos orientados a la financiación musical, sector desde donde Cristian ya venía trabajando desde hace unos años, siendo pionero en el mundo hispanohablante realizando varias operaciones de financiación alternativa a través de la compra y venta de ingresos futuros sobre regalías. Para esto desarrollan una herramienta tecnológica llamada MusicTraders desde donde se administran regalías musicales de varias fuentes.

Las operaciones comerciales de inversión en música se transformaron en tendencia desde el 2019 y durante la pandemia crecieron al ver que el consumo de música grabada crecía pese a la situación, y la necesidad de financiación por el lado más afectado. Por lo que inspirados en movimientos empresariales de fondos de inversión cómo PrimaryWave e Hipgnosis que compran derechos futuros por millones de dólares, Cristian se alía con el experto financiero español Jose Manuel Person y el pionero del mercado de regalías futuras online, Sean Peace -fundador de la primera compañía en realizar estas operaciones, la cual vendió en 2015- y conforman el primer fondo de inversión que también mira al mercado hispanohablante en el mundo para la realización de operaciones de financiación en base a activos musicales llamado Auris Capital, que ya está funcionando y estudiando las primeras operaciones.

En medio de la creación de todos estos proyectos empresariales, Cristian también se desempeñó cómo profesor en las carreras de Music Business para la universidad CES de Medellín, Universidad del Bosque de Bogotá y el Master Intensivo del Campus Las Musas de Madrid en las áreas de financiación y discográficas digitales, dejando algo de tiempo para realizar lazamientos con la división discográfica Rose Records y volver a su parte artística luego de algunos años, con el lanzamiento de “90/00 2.0” interpretando conocidas baladas de los 90 y los 2000 con un giro más moderno, algunas que serían incluidas en su último recopilatorio llamado “El Baladista”, donde además compila las mejores canciones de álbumes previos cómo “Me sobras, Me Faltas” de su álbum debut en 2010 “El Inconsciente de mi Alma”.

Entre los nuevos lanzamientos de la compañía hay artistas de muchos lugares cómo el estadounidense Nicky V, la chilena Rebeca Luna, la banda “Les Indigents” con una serie de videos animados imperdibles, y los artistas españoles Carlos Nebot, Miguel Tena y Daniel Minimalia, este último logrando la primer nominación al Latin Grammy 2020 para Larrosa Music Group , en la categoría Mejor Álbum Instrumental , y la cuarta a nivel discográfico y empresarial para Cristian.

Acercándose cada vez más con su empresa a un modelo de negocio sólido que le permita dedicar mas tiempo a lo creativo, Cristian ultima los detalles del proyecto discográfico más personal de su carrera como cantante; un lanzamiento en cuatro episodios que comenzará a ver la luz durante Marzo de 2021 llamado “M.A.P.A. – Los Mejores Amantes, los Peores Amigos”.

