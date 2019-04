Con una significativa letra, Miss Bolivia y Jimena Barón estrenaron "Se quema": "Ya no nos van a poder callar"

En medio de la revolución y la lucha del feminismo, Jimena Barón y Miss Bolivia se unieron para lanzar "Se quema", el nuevo single que con una significativa letra habla sobre el maltrato que reciben las mujeres, la violencia de género, el machismo constante batalla por derribar el patriarcado.





Con un videoclip más que gráfico, donde se muestran constantes situaciones que viven las mujeres a diario, y un final que roza lo emotivo, no solo participan Jimena y Miss Bolivia, sino un grupo de bailarinas y varias artistas y referentes del feminismo como Maca Sánchez, quien lucha por la profesionalización del fútbol femenino y los derechos de las mujeres en el fútbol, y Luciana Peker, periodista especializada en género.





"Hago poesía de todas las brujas que nunca pudiste quemar", dice Miss Bolivia dándole voz a todo aquello que las mujeres deben padecer y "cumplir".





"Se quema, se quema, y ya no lo van a poder apagar, me vuelvo una fiera. Ya no nos van a poder callar, se quema, se quema", suena el estribillo de lo que será un éxito.

