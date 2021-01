Charly Zurcher lanza su single y video: “A girl like you”

Charly Zurcher es un cantante, músico y compositor argentino. Su estilo pop británico -interpretado en inglés- ha sido plasmado en su primer disco solista llamado “Eleven”, grabado íntegramente en el estudio del célebre Humberto Gatica (Los Ángeles), quien descubrió la calidad vocal e interpretativa del artista. La labor de este multipremiado productor, fue acompañada por destacados sesionistas como Tim Pierce, Greg Bissonette, Ramón Stagnaro, Aaron Sterling, Guillermo Vadalá y Jaime Ciero entre otros.

Actualmente, el artista se encuentra abocado al lanzamiento, tanto en el mercado local como en el internacional de su nuevo videoclip “A girl like you” filmado íntegramente en New York bajo la dirección del rosarino Lucas Casatti.

Con un estilo particular y tras un año de muchísimo trabajo, Charly Zurcher estrena su camino como solista, con un repertorio de temas interpretados en inglés y con una propuesta visual de alto impacto y que sale como corte para la presentación de éste disco que ya se encuentra disponible en las plataformas digitales.

"Para mi crear música parte de un sueño todos los días. Siento que es mi propósito a la hora de hacer canciones. Encontrar esa canción que puede ayudar a otros a transitar mejor ciertas experiencias y a veces simplemente crear algo de ella. Grabar un disco con genios de la música internacional para mi fue un combustible muy potente que me llevó hacer cosas como la que hicimos con el video de "A girl like you" en New York. Fue una experiencia impresionante, muy divertida", dijo el artista entusiasmado con el lanzamiento.