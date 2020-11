Charlotte Caniggia, la elegida de Ugo Mur para su nuevo video en homenaje a Tita Merello

Ugo es músico, arquitecto y fotógrafo. Nació en la provincia de Mendoza, vivió en Alemania, México y Dubai. Ahora radicado en Buenos Aires, se encuentra lanzando las canciones que le darán forma a su primer álbum titulado "Deconstrucción".

El primer single será: “Se dice de mí” (Yo Soy Así), la canción icónica de nuestra gran Tita Merello, que fue adaptada al 2020 por UGO, con una propuesta audiovisual insólita donde desarrolla temáticas actuales. La talentosa artista Costa y la sensación del Cantando 2020 Charlotte Caniggia, además de otras destacadas mujeres participan en el video.

Luego de más de 75 años, la letra de esta canción resuena en nuestros días. En palabras de UGO: “Actualmente muchas mujeres sienten que no tienen la libertad de hacer o “ser” como ellas quieren. Ésta canción es un mensaje de amor propio, de anti-bullying, y de una afirmación de que "no me importa lo que dicen de mí", Yo Soy Así! " afirma el artista que se encuentra entusiasmado y feliz con la propuesta.

Ugo la interpreta en femenino, buscando romper con los clichés y mostrar que todos tenemos una parte femenina en nuestro ser, e invita a explorar para así lograr integración e igualdad.

La fusión del tango con sonidos urbanos y reggaeton, es sinónimo de la nueva generación. Con la producción de Rama Bosh y el mastering del famoso Colin Leonard (Cardi B, Maluma, Cazzu; entre otros); SE DICE DE MI YO SOY ASÍ , propone una nueva experiencia de “deconstrucción”.

En el video las mujeres, tienen diferentes personalidades, edades, géneros y estilos.

Ugo es el único “Varón” que desnuda su parte femenina y la integra a la propuesta colectiva. El videoclip también homenajea a la inspiradora mexicana Frida Kahlo, desde una estética simbólica y escenográfica.

La sutil artista Costa, engalana el trabajo visual con su presencia, celebrando a todas las mujeres tal cual son, y se reúnen a la aventura Miuka, femboy y dragqueen, y Gustavo Moro, transformista; dos figuras de la comunidad LGTBQ+, reconocidas artísticamente a nivel internacional. Además de Sol Cardiello, modelo Plus Size y emprendedora de su propia marca de lencería; Carolina y Marianella Gabaglio, las notables mellizas de “Corte y Confección” y exitosas emprendedoras, dan al video otra mirada. Ana Devin, artista independiente, se suma con su hija Donna a la celebración. Junto a la maravillosa Charlotte Caniggia convierten esta nueva versión de “Se dice de mí (yo soy así)” en un himno.

La original y destacada propuesta visual de Se Dice de Mí (Yo Soy Así) dirigida por Chadi Zen estará disponible en todas las plataformas digitales y YouTube, el próximo Viernes 20 de Noviembre.