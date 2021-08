Carlo Loud, gran exponente del synth pop, lanzó “Miel”

El cantante, compositor y actor mexicano Carlo Loud es un gran exponente actual del synth pop, género derivado de la música electrónica, en el que se mezclan los sonidos de la música disco y el pop (donde el sintetizador es el elemento principal), que tuvo su origen a finales de los años 70 e inicios de los 80.

“En estos tiempos, es bueno distinguirse por ser raro, por ser diferente” afirma sonriendo el solista que está presentando en sociedad “Miel”, el tercer sencillo de su último disco “Loud”.

“La idea es hacer es hacer retro pop. Creando canciones con la onda del pasado, pero transformándolas a algo más actual. Es decir, proponiendo algo nuevo, entre paréntesis, a través de la nostalgia”, agrega Carlo, que acaba un giro de 180 grados en su carrera y regresa con una nueva propuesta musical, después del éxito de su primer álbum “Pop Viajero”.

Dueño de un talento innato y una gran calidad vocal, el oriundo de Distrito Federal (actual Ciudad de México) manifiesta que “quiero llegarle a alguien que busca algo diferente. Por suerte hay públicos para todos los gustos”.

Al igual que sus dos sencillos anteriores, “De tus besos” y “Tren Ligero”, el videoclip de “Miel” fue rodado íntegramente en locaciones de su país. “Es que con la llegada de la pandemia tuve que reinventarme, al igual que el resto de mis colegas. Debo reconocer que, la calidad de directores que conocí es fantástica”, remarca Carlo Loud.

Los tres temas tienen la particularidad de que fueron lanzados simultáneamente en español y en inglés. “Todo el disco tendrá la edición bilingüe porque me abre puertas en muchos lados”, confiesa el libriano glosando que “Miel” fue escrita por Erick Morales Colin (un integrante de su staff creativo), aunque la versión anglosajona “Heaven & Hell” es de su autoría.

A diferencia de muchos colegas, Carlo habla ocho idiomas: español, inglés, italiano, francés, portugués, alemán, japonés y catalán. “Me encantan los idiomas, me encanta viajar. Poder jugar con las palabras, con la métrica. Para mí es un don que se me regaló y que me gusta explotar al máximo. Ahora lo llevé a la música”, puntualiza el cantautor que posee una academia de idiomas en su país.

Su inclinación al synth pop se lo debe a influencias de bandas y solistas anglosajones, como Depeche Mode, Air Supply, Erasure, Michel Jackson y Madonna. Pero también a artistas de habla hispana. Desde Thalía y Timbiriche, pasando por Paulina Rubia, hasta Mekano y Miguel Bosé. En su lista también figuran cantantes argentinos de talla internacional, como Miguel Mateos, Diego Torres, Patricia Sosa y Alejandro Lerner.

Sin antecedentes artísticos en la familia, Carlo dice que le encanta la composición. “Empiezo por una melodía y luego le agrego las palabras. En otras oportunidades, viceversa. ¿Qué temática priorizo? Por lo general, me centro en vivencias personales del pasado. Aunque hay veces, mezclo con situaciones que veo o me cuentan”.

El sitio de mayor inspiración del cantautor es el gimnasio. Entre ejercicio y ejercicio, “cuando surgen letras o música, las escribo en el celular”, confiesa agregando que “los paisajes también me inspiran”.

Loud aspira a ser congruente con la carrera. “No soy un artista que busca fama o popularidad. Canto porque me apasiona y lo hago con todo el corazón”, enfatiza.

Sus mayores pasiones “son la música y el canto. Al mismo nivel, los viajes y los idiomas”.

A fin de año quiere presentar todo el disco y para el 2022 prepara una gira de promoción por Argentina, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Pueden descubrir la música de Carlo Loud en las plataformas digitales, como Spotify, iTunes y YouTube. También en sus redes sociales Facebook: @carlopop e Instagram: @carloloud La web oficial es www.carloloud.com