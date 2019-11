Camila Manes: “Amo cantar en Cuba, es como mi segunda casa”

Camila Manes es una joven cantante de 20 años nacida en Quilmes. Desde y chica empezó a estudiar canto y ama la música por encima de todas las cosas.

Es una artista en crecimiento y con objetivos a largo plazo con el posicionamiento como eje, tanto mediático como profesional.

Además, Camila es versátil para la interpretación de distintos géneros musicales, en plena evolución en el terreno de la composición.

En diálogo con este portal, ya de regreso a la Argentina tras una serie de presentaciones en Cuba, Camila nos cuenta algunos detalles sobre su historia en el mundo de la música.

¿Cómo nace tu pasión por la música?

Mi pasión por la música creo que es de toda la vida, es algo que siempre me apasionó y me encantó. Desde chica siempre fui tímida y la música me ayudaba a conectarme con mi realidad para poder transmitir mis emociones o transformarme en otra persona… En esa persona para poder tener más conexión con la gente.

¿En qué te inspiras para componer tus temas?

Me gusta escribir y a veces vuelco experiencias personales o tal vez se me viene una historia a la cabeza y la vuelvo en una composición.

¿Con qué género te sentís identificada?

Me encantan todos. Pero si tengo que elegir uno es el blues, es como que me marcó durante toda la vida.

¿Cantas en otros idiomas?

Canto en inglés, francés e italiano. Siempre tuve mucha facilidad con los idiomas y no tengo ninguna dificultad en componer los temas en castellano u otro idioma. Uno va evolucionando como persona y adquiriendo habilidades que va desarrollando, en mi caso en la música.

Tus referentes en el mundo de la música…

Me encanta Valeria Lynch… También me encanta Luciano Pereyra, me parece que es una de las grandes voces de Argentina. La Sole también me gusta mucho y me marcó mucho durante mi infancia. Tini me asombra la evolución que hizo desde Disney a la mujer que se convirtió hoy en día. Cuando puedo y tengo la oportunidad, voy a ver sus shows.

¿Te ves compartiendo escenario con alguno de ellos?

Ojalá, sería un gran logro y honor. Sería muy importante que te elijan como telonera o compartir escenario.

¿Cuál tu principal objetivo?

Cuando uno ama la música, el principal objetivo es ser reconocida y estar en un escenario compartiendo con grandes artistas. Pero mi objetivo es poder transmitirles algo a las personas con mis canciones, y que lo sientan en piel propia como yo lo siento.

Estuviste presentándote en Cuba, ¿cómo fue esa experiencia?

A Cuba voy desde hace muchos años. Amo a la gente de ese país y cantar ahí. Allá canté en un escenario en La Habana, es como mi segunda casa. El cubano es muy servicial, familiar… Son muy cálidos y alegres. Es una fiesta constante estar en ese país, además amo la salsa y el merengue. El artista no se tiene que quedar atascado en un solo género, tiene que probar de todo.

¿Alguna presentación para fin de año en Buenos Aires?

En diciembre tenemos planificado hacer una presentación en un recinto de Palermo Hollywood, y para más adelante hay otros planes que estamos cerrando. Estamos trabajando para el primer disco y está integrado por canciones conocidas, que serían covers pero con un toque propio. También habrá temas propios y canciones inéditas, y los géneros varían desde un pop-rock a un reggaetón. Sera muy variado.

¿Quiénes son tu sostén?

Mi sostén es mi familia, soy hija única y mis padres son todo. Ellos son los que siempre me están acompañando y guiando en esta profesión. Yo me vengo preparando hace tiempo, tengo un coach del teatro Colón, Rodrigo Fornillo, que me enseña y me marca cómo tengo que educar la voz para el canto lírico también, es excelente. Aprendo día a día y son ellos los que están siempre a mi lado.