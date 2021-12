El aclamado cantante y compositor Bryan Adams lanzó "Kick Ass", nuevo single de su próximo álbum de estudio “So Happy It Hurts”, que se lanzará el 11 de marzo de 2022 a través de BMG. La canción está llena de guitarras clásicas y su característico estilo de “música rock para sentirse bien”. (Escucha aquí y mira el lyric video aquí).

"Kick Ass" comienza con un sermón introductorio de John Cleese que resume la canción: no hay suficiente rock and roll en el mundo... ¡Fin! “Más guitarras, más batería, unan sus manos... vamos a rockear", dice Adams.

Además, en celebración del Calendario Pirelli 2022, Adams lanzó la canción y el videoclip de "On The Road" (Escúchala aquí). La canción, y título del calendario (https://pirellicalendar.pirelli.com/en/home), también fue una creación de Adams, quien durante mucho tiempo se ha dedicado al trabajo fotográfico junto con su música. Para el calendario, Adams fotografió a un brillante elenco de artistas super estrellas como Cher, Iggy Pop, Jennifer Hudson y Rita Ora para crear un viaje visual dramático a través de un día en la vida de un músico en gira. El cantautor y guitarrista se une así a fotógrafos anteriores del Calendario Pirelli como Helmut Newton, Herb Ritts y Annie Leibovitz, pero es el primero en aparecer también en sus páginas.

El álbum “So Happy it Hurts”, marcará el lanzamiento número 15 de Bryan Adams, se lanzará el próximo 11 de marzo de 2022 y presentará 12 nuevas canciones coescritas por él. El disco estará disponible en todas las plataformas digitales, así como en una variedad de formatos físicos que incluyen CD estándar, CD de lujo con cubierta lenticular y libro de tapa dura y vinilo. El vinilo de color exclusivo y un box set de edición limitada que incluirá CD de lujo, vinilo, el libro de tapa dura y foto firmada también están disponibles para reservar AQUÍ.

La música de Bryan Adams ha alcanzado el status #1 en más de 40 países. Es “Companion of the Order of Canada” y ha obtenido muchos premios y reconocimientos, incluyendo:

3 nominaciones al Oscar

5 nominaciones al Globo de Oro

1 premio Grammy

1 American Music Award

1 ASCAP Film

1 Television Music Award,

Y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.