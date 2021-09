Billy Idol lanzó su tan esperado nuevo EP “THE ROADSIDE”

“The Roadside”, el primer lanzamiento en casi 7 años de Billy Idol, ya se encuentra disponible a través de Dark Horse Records / BMG. Producido por Butch Walker (Green Day, Weezer) y Steve Stevens, guitarrista de Idol y co-escritor. The Roadside fue concebido, grabado y mezclado casi en su totalidad bajo la sombra de la pandemia. Escucha The Roadside AQUÍ.

El single principal “Bitter Taste” fue muy bien recibido en radios, llegando rápidamente al Top 20 de la radio Triple Z. La canción presenta una de las letras más introspectivas y confesionales de Idol, en la cual confronta a la muerte, el renacimiento y su crecimiento personal a treinta y un años de su casi fatal accidente de motocicleta de 1990.

Para celebrar el lanzamiento, Billy Idol está planeando una serie de conciertos en 2021. Los shows incluyen actuaciones principales en el Capitol Theatre de Nueva York y el Cosmopolitan de Las Vegas, así como una aparición este fin de semana en el Sea.Hear.Now Festival en Asbury Park, NJ.

Durante cuarenta y cinco años, Billy Idol ha sido uno de los rostros y voces del rock & roll. Primero como líder Generation X, entre 1977 y 1981, Idol emergió con tres álbumes que hicieron de la positividad, la profundidad emocional y el high pop sinónimo del punk rock. En 1982, Idol se embarcó en una notable carrera solista transatlántica / transgénero que integró el latido de los clubes, la profundidad y el drama de la pantalla grande, la desesperación del rockabilly, las líneas audaces y simples del punk y la decadencia del rock & roll.

“The Roadside” es el primer lanzamiento de Idol en el recientemente relanzado Dark Horse Records, un sello creado inicialmente en 1974 por George Harrison y ahora dirigido por Dhani Harrison y David Zonshine. Otros artistas actualmente en Dark Horse incluyen al propio George Harrison, Joe Strummer y Ravi Shankar. "No podría estar más emocionado de dar la bienvenida a Billy Idol a la familia Dark Horse Records. Billy es una leyenda, y su música no podría encajar mejor con la personalidad de Dark Horse. He amado su música durante toda mi vida, así que poder darle un hogar a esta nueva música en nuestro sello histórico es un gran honor”, dice Dhani Harrison.