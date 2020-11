La Beriso y el tema que le hizo a Diego Maradona: "El mundo a mis pies"

"El mundo a mis pies", así se titula el nuevo tema de La Beriso, la banda de rock oriunda de Avellaneda, que estrenó en homenaje a Diego Armando Maradona.

La canción puede escucharse desde el canal de Youtube de la banda: "Venime a buscar cuando ya no me tengas más, vení por mi amor cuando no te lo pueda dar. El mundo tengo a mis pies, no lloren por mi esta vez, las flores marchitas cuando no las puedo ver".

La misma ya tiene más de 260 mil reproducciones y fue subida el fin de semana al canal de La Beriso con el siguiente mensaje: "Un pequeño homenaje al más grande del mundo".

En el vídeo se lo ve a Rolando Sartorio, cantante y líder de la banda interpretando el tema con una guitarra mientras de fondo se recrean imágenes de momentos inolvidables del Diez.