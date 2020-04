Benja Torres: "Siempre vi que la música me gustaba, pero no para tomármelo en serio"

El sobrino de Diego Torres se llama Benja, tiene 22 años y es artista. Al igual que su tío y su prima Ángela Torres, Benjamín se dedica a la música.

El joven también es nieto de Lolita Torres. Concretamente es hijo de Angélica Caccia Torres y Juan Moreira.

En una charla a través de un vivo de Instagram con PrimiciasYa.com, contó: "Siempre vi que la música me gustaba, desde chico, pero no para tomarmelo en serio. Y ahora sí, ya tengo cinco canciones y cuando pase esto del coronavirus la idea es seguir con cinco canciones nuevas para completar y sacar el disco".

"No tengo discográfica, por el momento soy artista independiente. Tampoco estamos en búsqueda de la discográfica, antes quiero tener terminado mi primer CD”, indicó.

“La idea es vivir de esto, me tengo fe y no tengo dudas. Me da seguridad el hecho de saber que me estoy preparando, que hago al cien por ciento todo lo que me propongo y quiero vivir de esto", añadió.

"Mi mayor anhelo es poder llegar con mi música a la gente, que mi música les genere algo. Ya sea motivación, alegría, lo que sea. Ahora, desde chico voy a ver a mi tío y me encantaría hacer un Luna Park. Sé que lo voy a lograr", manifestó.