Benjamín Amadeo presenta “Magnetismo”

Luego del éxito generado con su último corte Vámonos, Benjamín Amadeo llega con una nueva canción, en esta oportunidad junto a Coti, uno de los artistas más reconocidos de nuestro país. La brillante dupla de cantautores se une para interpretar “Magnetismo”, a partir de hoy ya disponible en todas las plataformas.

Además, Benjamín Amadeo anunció su primer show en vivo vía streaming para el próximo 13 de septiembre. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Ticketflash y se podrá ver desde la nueva plataforma www.suenaenvivo.com.ar

“Magnetismo habla de la gravedad horizontal que existe entre las personas, de esa fuerza inexplicable, imposible de evitar.” Así es como el propio Benjamín describe esta nueva canción que nos invita a seguir descubriendo el nuevo álbum próximo a estrenar.

“Siempre sentí la ilusión de poder compartir una canción con Coti, que es un artista, un compositor consagrado que admiro tanto. Y me alegra que nos hayamos encontrado haciendo Magnetismo donde con su onda y su generosidad, Coti potenció la canción y todo lo que dice” - Benjamín Amadeo

Por su parte, Coti dice: “Benja es extremadamente sensible y talentoso. Sabe lo que quiere, me propuso cantar juntos, me mostró esta canción que me gustó mucho a la primera escucha. La cante dos veces y ya la sentí mía. Eso es fundamental y ocurrió enseguida. Estoy muy muy contento con el resultado porque nuestros estilos y voces se fusionaron perfectamente magnéticamente”.