Bandana sigue recorriendo el país

Bandana el exitoso Grupo Pop Argentino conformado por Lowrdez Fernandez, Lissa Vera y Valeria Gastaldi presentando un show "Bandana Party" con los clásicos, su hit "Bombón" con la participación especial de Wisin artista consagrado del genero urbano, que realiza junto a ellas una increíble producción musical y audiovisual que lleva 2.000.000 millones de visualizaciones en youtube.





Bandana en breve lanza "NO NO NO" su nuevo sencillo y video clip que revolucionara a todos sus fans y será un éxito asegurado!





Bandana tiene el récord de shows en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, donde realizaron más de 150 presentaciones. Vendieron mas de 3 millones de copias y realizaron giras por Sudamérica, Estados Unidos y España. Fueron las primeras argentinas en grabar la banda de sonido de una película de DISNEY de LILO & STICH con la canción "Muero de amor por ti" (versión en español de la original de Elvis Presley, "Can't help Falling in Love)





Realizaron la película Vivir Intentando transformándose en la más vista de ese año con más de 1 millón de espectadores. Fueron tapa de la revista BILLBOARD, siendo a la fecha la única banda de pop argentino que pudo hacerlo; además, tuvieron una edición de oro de la revista GENTE. Fueron la cara de grandes marcas como McDonald's, Sedal, Impulse, Direct TV y Gigot. Recibieron los PREMISO MTV, GARDEL Y MARTIN FIERRO.





En Julio de 2016 volvieron a los escenarios luego de un lapso de 10 años y la magia sucedió nuevamente. Agotaron en Buenos Aires 18 teatros Lola Membrives en apenas horas y realizaron conciertos multitudinarios en diferentes capitales de Argentina. El 9 de Junio como parte de su nuevo trabajo discográfico lanzan el nuevo video clip de la canción "Bombón" que es cortina del éxito televisivo " Despedida de Solteros " en Telefe.