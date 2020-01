Ava Max lanza su nuevo tema "On Somebody"

La sensación del pop mundial Ava Max terminó su increíble 2019 con un último lanzamiento. “On Somebody” ya está disponible en todas las plataformas digitales y servicios de streaming.

Ava celebró su extraordinario año con una esperada presentación en el evento de ABC Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest 2020, transmitido en vivo a las 20:00. hora del Este.

“On Somebody” llega después de la reciente colaboración de Ava con Alan Walker en “Alone, Pt. II” y del lanzamiento oficial de la canción favorita de los fans, “Salt.” Mirá el video de “Alone, Pt. II”, que generó más de 5 millones de vistas en sólo dos días ACÁ. “Salt”, que superó los 4 millones de reproducciones en YouTube antes de llegar a plataformas adicionales, obtuvo excelentes críticas de medios como Billboard, MTV, E! News, Dujour, Idolator y otros. El lanzamiento oficial de “Salt” se produjo después de que Ava celebrara Halloween con el estreno de su hermoso video musical de “Freaking Me Out”, al que MTV News llamó “un obsequio romántico y espeluznante de Halloween”. Dirigido por Edgar Daniel, el video superó el millón de vistas en las primeras 24 horas y ahora puede verse en el canal oficial de Ava en YouTube

En 2019 Ava selló oficialmente su estatus de artista pop con el éxito del hit con dos certificaciones de platino en EE.UU.“Sweet but Psycho”. Incluido recientemente entre los “54 mejores temas de 2019” por New York Times’, la canción estuvo tres semanas en el Top 10 del Hot 100 de Billboard, llegando al puesto N°3 en radios pop de EE.UU. Ahora, con más de 1.200 millones de streams globales, la canción “Sweet But Psycho” – que le valió su primer nominación a los Teen Choice Awards como “Mejor Canción Pop” – tiene un video oficial que alcanzó los 480 millones de vistas a la fecha. Producido por el exitoso Cirkut (Maroon 5, Miley Cyrus, The Weeknd) y compuesto junto a Madison Love (Camila Cabello), el single alcanzó el N°1 en la lista “United States Viral 50” de Spotify y en la “Dance Club Songs” de Billboard.

Ava colaboró recientemente con el cantante español Pablo Alborán en el single “Tabú”. En diciembre, Ava también compartió escenario con artistas como Harry Styles, Rita Ora, Stormzy, y otros en el Capital FM Jingle Bell Ball con SEAT en el icónico O2 Arena de Londres. El aclamado single, “Torn”, considerado por VOGUE como uno de las “Mejores Canciones de 2019”, continúa con su éxito en todo el mundo y está incluido en el Top 10 de radios en Europa. La canción está acompañada de un icónico video, creado en colaboración con Fiat y filmado en Milán, Italia, por el reconocido director Joseph Kahn (“Toxic” de Britney Spears y “Bad Blood” de Taylor Swift’).

Ava – que apareció recientemente en la tapa de la revista Galore, que declara que “Ava Max está aquí para salvar la música pop” – fue una de las intérpretes más distinguidas del año con sus nominaciones como “Mejor Artista Nueva” en los MTV Video Music Awards y MTV Europe Music Awards de 2019. En este último, Ava ganó por primera vez como “Mejor Push” y realizó dos impresionantes interpretaciones en vivo de “Torn” y “Sweet But Psycho”.

Llamada la “Princesa del Pop” por V Magazine y “Artista que tenés que conocer ” por Rolling Stone, Ava ha despertado la atención de la prensa, con apariciones en Vanity Fair, Billboard, FORBES, PAPER y otras.