Ara Malikian, una vida entre cuerdas recibió el Premio Goya al Mejor Documental

Ara Malikian, una vida entre las cuerdas, dirigido por Nata Moreno ganó el sábado el Premio Goya al Mejor Documental.

Este proyecto narra la fascinante vida de Ara Malikian, violinista de origen libanés y ascendencia armenia y al mismo tiempo cuenta una historia de migración y de refugiados, siguiendo su carrera profesional en su última gira sinfónica por diferentes ciudades de Europa, Asia, África y América Latina.

Este excéntrico violinista que se presentará el próximo 17 de abril en el Estadio Luna Park, ha declarado en varias oportunidades que la música le salvó la vida al permitirle huir de la guerra, con tan sólo 14 años, al abandonar Beirut para estudiar en Alemania gracias a una beca. A partir de ahí, ha vivido como un nómada, llevando su música por el mundo.

Su directora, Nata Moreno, al recibir el premio agradeció al padre de Ara Malikian por conservar hace cuarenta años la historia de la familia, para que no se perdieran durante las bombas. “Tuve la suerte de que llegaran a mi casa, y poder contar esta historia. Me encantaría que ese hombre hoy supiera que su sueño no se ha perdido, que su historia se ha contado. Pero me encantaría sobre todo que supiera que hijo es un hombre vivo, libre y feliz.”

Ha agradecido a Ara Malikian, que es también su pareja, por ser “tan generoso” y haberle permitido contar su historia, y a sus padres por educarle “en igualdad” y enseñarle a ser “libre y feliz”.

Por su parte, Ara Malikian ha expresado su gratitud a Nata Moreno por dedicar cinco años de su vida para contar la suya y expresó: “Esto habla de migración y de refugiados, porque yo lo he sido. Últimamente nos quieren hacer creer que los migrantes y los refugiados somos la causa de todas las miserias, pero los viajeros siempre fueron la riqueza de nuestra civilización”.

Ara Malikian volverá a nuestro país para presentar su nuevo espectáculo ROYAL GARAGE TOUR el viernes 17 de abril en el Estadio Luna Park, el sábado 18 en el Teatro El Círculo de la ciudad de Rosario y el domingo 19 de abril, en el Espacio Quality, en Cordoba.