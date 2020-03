Se anunciaron las nuevas fechas para el "Lollapalooza 2020"

Desde la producción del "Lollapalooza 2020" se anunciaron este viernes las fechas de reprogramación.

Fue después de que se suspendiera la edición de marzo por el Coronavirus, la producción confirmó cuándo se hará el festival.

La producción del evento confirmó las nuevas fechas: el festival se llevará adelante el 27, 28 y 29 de noviembre en el Hipódromo de San Isidro.

Aunque todavía el line up completo no está listo, ya adelantaron que Guns N’ Roses, Travis Scott y The Strokes seguirán en pie. En los próximos días, se terminará de definir la grilla.

“La salud y seguridad de nuestra comunidad fue y sigue siendo primordial, y estamos felices de poder compartir otra gran edición del festival, en conformidad con las disposiciones de las autoridades públicas", informaron los organizadores a través de un comunicado.