Alex Dover se prepara para celebrar sus 15 años como DJ: "Se viene un evento muy grande"

Alex Dover es un destacado DJ argentino, quien se posiciona entre los más respetados a nivel nacional en las noches con música urbana. De arrancar tocando en fiestas matinee a los 14 años, a presentarse en las mejores fiestas y festivales del país a sus 30.

Y con el correr de los años llegó a tocar en otros países y hasta con grandes figuras de la música internacional como Maluma y J Balvin. Actualmente, está por festejar sus 15 años en el género y en esta entrevista nos cuenta cómo se prepara y vive este momento tan particular en medio de la pandemia.

-Cumplís 15 años como DJ, ¿Cómo nace esta pasión?

Nació de casualidad digamos... a los 14 años era un chico que iba a jugar a los videojuegos con amigos en el cyber. Un día vi como en la computadora de alado alguien estaba jugando con un programa de DJ y me llamó mucho la atención. Me lo baje en la compu de casa y pasaba días enteros practicando, al mismo tiempo empecé a ir a las fiestas matinee y termine obsesionado viendo al DJ de ese momento pasar música hasta que empecé a pedirle que me dejara hacerlo un ratito. Al principio no me salía nada bien, pero con el tiempo fui perfeccionando y encontrando mi propia personalidad y técnica como DJ.

-¿Cómo viviste el 2020 y ahora con respecto a la pandemia ya que no hubo eventos ni fiestas?

El 2020 para la escena fue muy duro, y no hablo solo de DJs y músicos, hablo de todo el entretenimiento. Personalmente pase de trabajar todos los fines de semana a quedarme encerrado en casa durante 7 meses seguidos. De poder darme todos los gustos a tener que pedir plata prestada. La verdad que la pasamos muy mal. Por suerte últimamente eso esta cambiando para bien y de a poco se esta volviendo a la actividad.

-¿Cómo preparás tus sesiones?

No se si esta bien decir que preparo mis sesiones. Me gusta ser espontaneo mientras toco, me dejo llevar por lo que siento que la gente necesita sentir, que es diferente a lo que la gente quiere escuchar (para poner lo que quieren escuchar esta Spotify jajaj). La gente que me viene a ver espera que yo los sorprenda, que se imaginen que viene algo y venga otra cosa. Yo lo llamo, el "efecto sorpresa". Lo que si hago es edito o remixeo la mayoría de las canciones del set para que suenen mas a mi estilo.

-¿Cuál es la tendencia musical actual?

La tendencia musical actual en Argentina es la del trap y el RKT.

-¿Cuál o cuáles son tus DJs favoritos o referentes del género?

Bizarrap me parece que es un referente de la escena y el que mas logro cumplir "el sueño del DJ". Es una gran inspiración de trabajo y sacrificio para todxs nosotrxs. De todas formas si me preguntases como quien me gustaría ser, te diría como soy yo ahora.

-¿Cómo fueron las experiencias en Chile, Brasil y Uruguay?

La verdad que mis experiencias en otros países como Chile, Brasil y Uruguay fueron de las mas gratificantes. Al principio te da un poco de "miedo" porque sentís que vas a un lugar que no conoces, a representar un país que no es el de ellos y que no sabes si eso les va a gustar, pero hasta ahora, TODOS me recibieron excelente y me hicieron sentir muy cómodo. No veo la hora de que la gira nuevamente me lleve a viajar para esos lados.

-Y también haber tocado con Maluma, con J Balvin...

Tocar con Maluma, J Balvin, Manuel Turizo, entre otros grandes artistas es increíble por dos razones. La primera, tenes en frente de tus ojos un show de calidad internacional que te sirve de inspiración para superar y mejorar el propio. Y por otro lado, atraen muchas personas que tal vez no te conocían y empiezan a seguirte (si es que les gusto lo que hiciste jaja)

-¿Cuál es tu mayor objetivo?

Mi mayor objetivo hoy en día es hacer mi show en el Luna Park o Movistar Arena y que estén totalmente sold-out. (Obviamente que no seria mi techo, pero estoy obsesionado con cumplir eso primero).

-¿Se viene algún evento próximamente para celebrar tus 15 años, ahora que se están haciendo algunos?

Se viene un evento muy grande, el 15° aniversario de Alex Dover, con artistas invitados y un par de sorpresas grosas. Pero es lo único que puedo adelantar por ahora, en mi Instagram se van a enterar más.