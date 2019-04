Alejandro Sanz suspende su gira por una compleja enfermedad que padece

Alejandro Sanz confirmó en un comunicado a través de sus redes sociales que retrasará su gira de shows y la promoción de su último disco. Según explicó el cantante, a causa de una neumonía que le impediría poder estar presente arriba del escenario en buenas condiciones y "rendir al 1000%". En las últimas horas,confirmó en un comunicado a través de sus redes sociales que retrasará su gira de shows y la promoción de su último disco. Según explicó el cantante, a causa de una neumonía que le impediría poder estar presente arriba del escenario en buenas condiciones y





"Ganas es la mejor palabra que define #ElDisco, ganas de enseñaros lo que él ha extraído de mí y yo de él. Cada detalle, cada rasgo, cada nota, cada palabra vuestra empujándome a crear lo que el viernes dejará de ser mío para ser sólo vuestro", comenzó Sanz, en el mensaje que le envió a sus fans.





El famoso artista explicó lo que siente por retrasar esta gira. "Una neumonía me ha obligado a suspender temporalmente todas las actividades programadas para el lanzamiento de #ElDisco , los medios, mis fans me esperaban y no hay peor sensación que no llegar donde eres esperado", detalló el intérprete de "No es lo mismo".





Hasta que no se encuentre en óptimas condiciones, Alejandro Sanz retrasará la gira algunos días: "Es cuestión de días pero aún así tengo que curarme bien para retomar con más ganas aún hasta rendir el 1000% en #LaGira y que entendáis por qué este disco se llama #ElDisco. Os quiero", cerró el cantante.