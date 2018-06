Con la característica voz de Russell Hitchcock y las canciones de Graham Russell, Air Supply vuelve a la Argentina para rememorar sus mejores hits en el teatro Gran Rex. Tras su presentación en noviembre de 2016 en el mismo teatro, este 19 de junio la banda ícono de los 80 tocará en vivo éxitos como "Out of Love", "Goodbye" y "Without You".





La agrupación australiana dio sus primeros pasos a mediados de los 70 a través de CBS Records; con una cuota de rock y romanticismo, en 1980, "Lost in Love" ya se había convertido en el single más vendido del mundo.





El primer grupo occidental en recorrer China, Taiwán e incontables países que antes no permitían que la música pop atraviese sus fronteras, archiva álbumes que vendieron más de 20 millones de copias. Se destacan Lost in Love, The One That You Love, Now & Forever y The Greatest Hits, incluyendo a la canción "Perdido en el amor", que ocupó la cima del Billboard Hot 100 durante tres semanas consecutivas en mayo de 1980.





Entradas disponibles a partir del 19 de junio por sistema Ticketek.