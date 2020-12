Abel Pintos recibió un nuevo galardón por superar las 1.5 billones de reproducciones en Youtube

A pesar de un año tan particular como es el 2020 que está llegando a fin, hubo muchas cosas positivas para Abel que hicieron que fuera un año muy especial: el nacimiento de su primer hijo Agustín, el lanzamiento de dos singles de los 3 que ya adelantó: Quiero Cantar, EL Hechizo y Piedra Libre y que serán parte de su próximo álbum, el que saldrá en el mes de mayo.

Realizó un show a beneficio de Unicef en el inicio de la pandemia; fue el primer artista argentino en participar de Google Talks; protagonizó el primer streaming solidario junto a Mercado Libre para LATAM; realizó su primer show vía streaming desde la Usina del Arte, fue el más convocante del año y se transmitió en simultáneo por radio nacional de manera gratuita a todo el país con un alcance estimado de más de 200 mil oyentes. Además, recibió el galardón de Triple Platino por el álbum “La Familia Festeja Fuerte” y el Galardón de Oro por su single “Cien años”.

El "This Is Abel Pintos” es el segundo This Is más escuchado en Argentina en Spotify. Y como si esto no fuese suficiente, como cierre de año recibió una distinción que pocos o casi ningún artista recibió en nuestro país, un galardón por superar el billón y medio de vistas en su canal de YouTube.

Actualmente Abel se encuentra grabando el videoclip de su próxima canción. Así transcurren sus días, entre grabaciones, composiciones, pañales y un merecido descanso. Solo hay que tener un poco de paciencia para el lanzamiento del próximo single, que será en el primer trimestre del 2021.