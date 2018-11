A un mes de su llegada al país, Morrissey presenta su nuevo video

Luego de sus dos últimos trabajos discográficos "Low In The High School" (lanzado en 2017) y "This Is Morrissey" (lanzado en julio de este año), Morrissey presenta una reversión de "Back On The Chain Gang" de The Pretenders. La canción, cuyo video lo muestra a Moz con guitarra en mano y aire sesentoso, formará parte de la reedición de "Low In The High School" que está prevista para 2019.





El líder icónico de The Smiths, Morrissey es ampliamente reconocido como una figura seminal en el surgimiento de indie rock y britpop, ha sido llamado una de las figuras más singulares de la cultura popular occidental según Pitchfork. En la escena musical a principios de la década de 1980, Morrissey generó con su banda 15 álbumes de estudio, en vivo y diferentes compilaciones en sus cortos cinco años juntos.





Después de que los Smith se disolvieran, Morrissey logró un éxito aún mayor como solista ya que lanzó una carrera prolífica. The Independent resumió su nivel de influencia, escribiendo que "las estrellas tienen que estar muertas antes de alcanzar el estatus icónico que ha alcanzado en su vida". Tal vez su mayor logro haya llegado como un artista que ha logrado inspirar a grandes audiencias de admiradores de todo el mundo. Sus letras, a menudo románticas, a veces contundentes y valientes, otras veces vulnerables y conmovedoras, han tocado el mundo entero, trascendiendo mucho más allá de la relación artista/fanático.

Embed







MORRISSEY





VIERNES 7 DE DICIEMBRE





DIRECTV ARENA





Entradas a la venta a través de www.allaccess.com.ar y puntos de venta habilitados.









PRECIOS





Tribuna $1.550 + $230





Campo $1.650 + $250





Platea Trasera Lateral $2.000 + $300





Platea Trasera $2.600 + $400





Platea Preferencial $3.000 + $450





Campo Vip $3.000 + $450





Platea Vip $3.400 + $500