Fallen Roses conquista Argentina

Rubén de Chile y Donovan de México se conocieron a través de SoundCloud y formaron su proyecto Fallen Roses como una aventura creativa a larga distancia en 2017. Fue en esta época cuando el creador de tendencias global Majestic Casual debutó sus dos primeros sencillos en su sello discográfico.

Sus producciones chill y lo-fi rezuman calidez y pasión, combinando ritmo del hip-hop con vibrantes sonidos e intimas texturas. Un eco de los recuerdos del verano se arremolinan mientras las texturas sensibles y orgánicas que se tejen juntas te transportan a los sueños embriagadores de los días pasados y soleados.

El dúo ha trabajado con la cantante Mexicana Girl Ultra en sad romance y también como co-productores en su último álbum "Nuevos Aires", además han trabajado en conjunto con la estrella chilena Drefquila en varios de sus temas, incluyendo su último lanzamiento "Una Estrella".

Este dúo latino sabe representar la dualidad en su trabajo, creando contrastes radicales entre sonidos xylofonicos alegres y melodías nostálgicas con vibras existencialistas.

Fallen Roses se prepara para lanzar su siguiente EP en Noviembre, bajo el sello indie holandés Strange Fruits, quienes se han encargado de llevar el lo-fi hip hop al mundo del mainstream.

El dúo cuenta con más de 900,000 oyentes mensuales (únicamente en Spotify), y además de su EP, se preparan para el lanzamiento de su propia versión del clásico de los 80's "I just died in your arms tonight", en colaboración con Daniel Bautista, Andros y LUNIS.