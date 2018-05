Moria Casán destrozó a Yanina Latorre y la panelista le contestó

Moria Casán y Yanina Latorre protagonizaron un escandaloso episodio que comenzó cuando la panelista aseguró que la presencia de la conductora de Incorrectas en el jurado del Bailando no estaba asegurada. Este comentario de la mujer del ex futbolista enfureció a la actriz, quien a través de un audio destrozó a la panelista. Por supuesto, hubo respuesta de parte de Yanina. protagonizaron un escandaloso episodio que comenzó cuando la panelista aseguró que la presencia de la conductora deen el jurado delno estaba asegurada. Este comentario de la mujer del ex futbolista enfureció a la actriz, quien a través de un audio destrozó a la panelista. Por supuesto, hubo respuesta de parte de

"Tu angelita adorada, Yaninita Latorre, está diciendo que yo estaba enajenada. Decile que, si por un rato dejara de decir pavadas, la vida sería mejor para ella. Nunca llamé, ayer me llamó el Chato diciéndome que no sabía de dónde salió la versión. Yo hablo de Bailando si estoy en el Bailando y si me pagan. Pero avisale a Yaninita Latorre que no suponga que yo estoy enajenada, menos por un programa de televisión. Tengo cabeza. No soy rubia. ¿Y qué es ella? ¿Universitaria? Mujer de un futbolista y todo lo que es ella. Yo soy morocha y tengo mucha cabeza", disparó Moria en el audio.

Luego, Latorre recogió el guante, pero terminó insultando a la Casán: "Qué patética y que agresiva que te ponés. Te debe haber molestado mucho mi comentario porque si es mentira que estás enajenada te chuparía un hue... y seguirías con tu vida. Yo tengo la información de que no te gustó lo que se dijo ayer. Yo tengo la información de que podrías estar afuera del jurado...".

Mirá!

Embed