Moria Casán contó los motivos de su pelea con Antonio Gasalla

Según La One, todo sucedió en el programa debut de Incorrectas- al cual el capocómico acudió como invitado- luego de que Nora Cárpena le preguntara al humorista por qué las mujeres que interpreta mediante sus personajes son "tan malas"

"A él no le gusta mucho ir a la televisión, pero igual vino encantando. La pregunta de Nora lo incomodó, aunque ella no lo dijo con mala leche", explicó la diva que se encuentra reemplazando a Jorge Rial en Intrusos.

"Me dijo muchas cosas acerca de Nora. Cosas muy fuertes", continuó Moria. "Estaba muy enojado. Yo casi no pude meter un bocadillo en la conversación. Me dijo muchas cosas ofensivas de Nora. Me pidió que la corte y que iba a ir directamente a lo legal. Yo me quedé mal, me dijo cosas desagradables".

"Yo sentí que me las decía a mí. Entiendo su enojo, pero me dolió lo que me dijo. Entonces se vio afectada la amistad. Llamé a Daniel Fernández, le dije lo que había pasado y que no iba a aceptar trabajar con él. Desde ahí no hablamos nunca más con Antonio", concluyó.

