Mica Viciconte: "Fabián está rehaciendo su vida y eso le debe molestar a Nicole"

Con respecto a las declaraciones de ayer de Franchín sobre el uso de juguetes sexuales compartidos con la ex de su actual pareja, Mica aseguró que nunca había dicho eso y que no es cierto que eso suceda: "No lo sacó de mi ni de Fabián. Somos tres en estos, así que es muy fácil saber de donde puede haber salido". Si reafirmó lo que dice en Gente sobre lo que le gusta el sexo en la pareja y la fantasía de hacer un trío con Fabián, en algún momento. Y cerró este tema diciendo: "La felicidad de Fabián le molesta a Nicole".

En cuanto a Nicole Neumann afirmó, una vez más, que no quiere hablar mucho de ella, pero sin embargo, dijo: "Revista Gente me llamó a mi primero para hacer nota de tapa, pero sacaron primero la de Nicole la semana pasada". ¿Habrá querido decir Viciconte que hoy ella es más tapa que Neumann?

Por último, Mica aseguró que no tuvo nada que ver en la división de bienes entre Fabián y Nicole. Además, arribó una confesión más en cuanto a su pareja: "Todavía no le dije ´te amo´ a Fabián, me cuesta mucho decirlo. Si le digo ´te aprecio´".

Mirá la entrevista completa a Mica Viciconte en "intrusos"

Embed