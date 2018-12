Matías Morla rechazó ser el abogado de Darthés: "Cuando mi hija lo oyó me pidió que por favor ni lo escuche"

Embed





"En Brasil muchas veces se protege a delincuentes, y Juan Darthés es un cobarde que se escapó del país. Es lógico que se vaya a refugiar en ese país porque le da las garantías de que no pueda ser extraditado". Y continuó:





"Me sorprendió mucho que la Justicia no haya tomado una medida para evitar esto porque no tengo dudas que Darthés se va a aquedar en Brasil para protegerse", finalizó Morla.