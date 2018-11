Cinthia Fernández subió una serie de fotos a Instagram del festejo de cumpleaños de su hija Francesca en el que se pudo ver a su familia y hasta la presencia de su novio, Martín Baclini. subió una serie de fotos a Instagram del festejo de cumpleaños de su hijaen el que se pudo ver a su familia y hasta la presencia de su novio,





"Cumpleaños con las abuelas. Gracias por estar", expresó la panelista de Involucrados, América, en una de las postales junto a sus hijas y dos mujeres mayores.









Matías Defederico, que se encuentra en el exterior jugando al fútbol, salió a aclarar desde las redes sociales que ninguna de las señoras que aparece en la foto es su mamá.





"No se confundan, no es mi mamá la de la foto, mi madre hace más de 4 meses no ve a mis hijas, por orden de la madre", aclaró el ex de Fernández y padre de Charis, Bella y Francesca.