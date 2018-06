María Laura Santillán contó que extraña a Santo Biasatti en el noticiero

María Laura Santillán dio una entrevista radial en donde se refirió, entre otros puntos, a la partida de Santo Biasatti de "Telenoche", donde compartieron la conducción del noticiero durante más de diez años.

Fue en el ciclo radial "Por si las moscas" que conduce Moskita Muerta donde la periodista confesó que extraña a Santo.

A seis meses de su salida de El Trece, que fue en diciembre de 2017, su ex compañera de noticiero lo recordó con sentidas palabras.

"Lo extraño, me falta Santo, pero él me dice que no lo puedo extrañar porque se extraña a la gente que no está físicamente", comentó Santillán.

"Me dice: 'Usted, nena, me tiene al alcance. Me llama, nos juntamos a comer y listo'". Y después agregó: "Siempre me reta, no quiere que diga que lo extraño", añadió emotiva.