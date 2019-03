María Julia Oliván emocionada por el primer día de jardín de su hijo Antonio: "Es lo mejor para su continuo avance"

Antonio en salita de tres. María Julia Oliván expresó sus sentimientos de madre más profundo al ver el inicio de clases de su hijoen salita de tres.





El pequeño presenta algunas dificultades para comunicarse y tendría condiciones del espectro autista y la periodista se volcó a las redes sociales para expresar sus sensaciones en esta fecha importante de inicio de ciclo lectivo.

"Mi nene no le estaba prestando atención a la historia de la música que planteaban las payasas, mi hijo no permanecía como los demás toda la hora sentado siguiendo las consignas.. pero saben qué? Además de payasos y música, en el fondo del telón había unas plantitas que él supuso que eran de verdad. Y a las plantas se las riega para que crezcan fuertes y hermosas. Como a los hijos, no? Así que mientras los amiguitos disfrutaban, él se quedó en el frente viendo dónde sentirse cómodo en la búsqueda constante de su espacio y de su tiempo. Que es diferente al de los demás. Vio la planta y la regó", agregó movilizada.

"En medio del cansancio y el abatimiento de las terapias y de explicar mil veces cómo es mi hijo, Antonio me tapó la boca. Alimentó mi esperanza como a la planta rosa, ésa que estaba debajo del teatro de títeres. Y me recordó que ser #distinto puede ser muy poético e inspirador. #primerdia de #clases#jardindeinfantes #Tony #cea #tea#amordemadre #amordepadre", finalizó a pura emoción María Julia.





comenzó su posteo la periodista.