Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Malena Pichot dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com ante el revuelo que generó su comentario en Twitter, acerca de que no se atendería con un ginecólogo hombre. dialogó en exclusiva conante el revuelo que generó su comentario en Twitter, acerca de que no se atendería con un ginecólogo hombre.

Embed Te atendes con un ginecólogo hombre? En serio? Posta? En serio? No dale. Posta? Todas las explicaciones de porque se atienden con un varón ya me están dando ganas de vomitar. Besis. — malena pichot (@malepichot) 8 de septiembre de 2018



Embed Soy buenísima tirando bombas tuits y olvidándome. Me están llorando con lo del ginecólogo todavía. Atiéndanse con quien quieran sucias. Mi terapeuta y mi gine MUJERES. Arriba y abajo todo lo que es hermanas ❤️beso les amo — malena pichot (@malepichot) 9 de septiembre de 2018







Embed Básicamente dije que prefiero profesionales mujeres para mi vagina y mi mente... y lo que han llorado! Así, todas impaktadas porque alguien prefiere que su profesional sea mujer no derribamos al patriarcado hermana — malena pichot (@malepichot) 9 de septiembre de 2018







"Yo sólo dije que me da asco atenderme con un ginecólogo varón, todo lo demás son rosqueríos de Twitter y de gente mala leche. No tengo más nada que decir, me da asco atenderme con un ginecólogo varón, con un psicólogo varón también. ¡Mi cuerpo, mis reglas!", explicó la actriz de stand up en charla con este medio.





Florencia Bas sobre este tema, Pichot comentó: "No sé quien es ella. Vos me dijiste quién era. No la conozco, no sabía su nombre. No sabía nada. La esposa de Ricardo Darín tiene otros intereses a la hora de opinar sobre cualquier cosa de mí". Consultada sobre el mensaje desobre este tema,comentó:

Embed Mi padre, mi tío y mi hermano son ginecólogos y obstetras. Aparte de los míos ❤️❤️ muchas mujeres me han contado que ellos atendieron sus partos, llenas de amor. Ellos son mi orgullo, los admiro y respeto x ser hombres ejemplares, contenedores y amorosos, nada... eso — Florencia Bas (@florenciabas) 10 de septiembre de 2018







Y sobre si quería agregar algo más sobre esta polémica que se generó en las redes, Malena apuntó: "Sí, que la nota que vas a poner va a ser toda una mentira, una exageración y algo que me va a ser quedar mal. Si podes agregar eso me haces un favor: Malena está convencida que cualquier cosa que escriban en PrimiciasYa sólo es para perjudicarla. Poné también que los canguros son animales adorables y subestimados".