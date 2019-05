Malena Guinzburg pudo recuperar un Martín Fierro de su padre: "No sabía si había desaparecido o lo habían robado"

La actriz contó vía Twitter e Instagram cómo se reencontró con la estatuilla que su padre había ganado en 2005, y que se encontraba en una concesionaria de autos.

"Hoy me pasó algo raro y mágico. En realidad empezó hace un tiempito. Me llega un mensaje a mi celular de un tal Guga que decía: “Te cuento que hace unos días apareció en uno de nuestros concesionarios de Mercedes Benz un Martín Fierro de 2005", comenzó Malena.





"Parece verdadero y la categoría esa la ganó tu padre ese año. Puede ser que se los hayan robado o haya desaparecido? Si es así, confírmame y te lo hacemos llegar a donde me digas”. Me pareció rarísimo pero era verdad que ese año, esa categoría la había ganado mi viejo", siguió su relato.

Y explicó: "No sabía si había desaparecido o no, o si lo habían robado. La verdad es que no me quedé con ninguno de sus premios ni nada. Intenté chequearlo y mi hermano tampoco sabía. Así que me pareció que sí, que lo tenía que tener yo. Hoy me lo trajo a la radio".